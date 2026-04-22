Lo que necesitas saber: Desde Antonio Conte, ningún entrenador ha durado más de 2 años en el Chelsea.

El Chelsea, la trituradora de entrenadores, despidió a Liam Rosenior después de 104 días en el cargo. A la directiva no le gustó nadita la derrota 3-0 ante el Brighton, que además de todo, fue el quinto descalabro consecutivo del equipo.

Y es que la última vez que los ‘Blues’ perdieron cinco partidos consecutivos fue por allá de 1912, hace 114 años. Una razón más que válida para cambiar de entrenador, según la directiva.

¿Quién tomará el mando del Chelsea? Calum McFarlane, entrenador asistente, se ‘sacó el tigre en la rifa’ y dirigirá a los ‘Blues’ en lo que resta de la temporada de la Premier League y en la FA Cup.

Mientras tanto, la directiva comenzará (una vez más) la búsqueda de un técnico que asuma el reto de dirigir al Chelsea, un equipo que busca resultados inmediatos y no a largo plazo.

Fotografía @premierleague vía X

Los números de Liam Rosenior con el Chelsea

Liam Rosenior tomó el mando del Chelsea en enero del 2026, tras la salida de Enzo Maresca. Su objetivo era meter al equipo entre los cinco primeros lugares de la tabla para asegurar su participación en la Champions League de la siguiente temporada.

Sin embargo, sus números no fueron muy buenos. En los 23 partidos en los que estuvo al frente del equipo, registró 11 victorias, 2 empates y 10 derrotas, las últimas 5 de forma consecutiva.

104 días en el cargo

23 partidos

11 victorias

10 derrotas

2 empates

Liam dejó a los ‘Blues’ en el séptimo lugar con 48 puntos. Matemáticamente aún tienen posibilidades de terminar en el top cinco, pero su rendimiento deportivo parece que no será suficiente para conseguirlo, menos con la constante rotación de entrenadores.

Fotografía chelseafc.com

“En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club”.

“Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro”.

¿Cuánto le duran los entrenadores al Chelsea?

El Chelsea busca resultados inmediatos; no hay tiempo para la paciencia o al menos eso es lo que nos indican los constantes cambios en la dirección técnica. Desde Antonio Conte, ningún entrenador ha durado más de 2 años en el cargo.