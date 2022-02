¡Rusia en el ojo del huracán! Kamila Valieva positivo por dopaje en Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Porque no todo puede ser arcoíris y todo bonito en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, hay algunos temas que desafortunadamente ocurren y el dopaje es uno de ellos. Kamila Valieva dio positivo y proviene de Rusia, uno de los países más señalados por estos temas de sustancias prohibidas.

Rusia y el dopaje son un par de palabras que han estado juntas y eso no es nada bueno para el deporte, pues si no se han dado cuenta, ya van varias competencias en las que Rusia no puede participar como tal y los atletas están bajo el Comité Olímpico Ruso.

Y no pueden competir como Rusia porque el país está vetado de los Juegos y otras competiciones deportivas mundiales como resultado de un escándalo de dopaje. AQUÍ te dejamos el link para que te enteres de todo el tema de dopaje y Rusia.

Pero retomemos en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, porque Rusia volvió a estar en el ojo del huracán por el dopaje de Kamila Valieva. La atleta rusa se llevó la medalla de oro en la competencia por equipos en patinaje artístico este lunes 7 de febrero.

Lo curioso aquí, es que Kamila Valieva tiene 15 años y dio positivo por una sustancia prohibida. La ceremonia en la que se coronaría al Comité Olímpico Ruso se tuvo que posponer porque la joven rusa dio positivo a trimetazidina, un medicamento para el corazón que está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

¿Qué pasara con la medalla de oro ganada por Kamila Valieva y el equipo ruso?

Como ya les mencionamos, la ceremonia está en veremos porque el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se dio cuenta del positivo y no podían coronar a Kamila Valieva y a todo el equipo ruso de patinaje artístico.

Estados Unidos se llevó la presea de plata y Japón la de bronce, pero aún falta resolver cómo quedará el podio, porque falta un proceso de apelación que podría resolverse hasta después de Beijing 2022 y se encargará de decidir un tribunal de arbitraje en Suiza.

Además, después de esta resolución del tribunal en Suiza, no sólo definirá qué país se lleva las medallas, pues también estaría en juego la continuidad en competencia de Kamila Valieva, así que, a sus 15 años enfrenta un broncón de proporciones enormes.