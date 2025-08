Lo que necesitas saber: Katia Itzel García fue la árbitra del Monterrey vs Cincinnati en la Leagues Cup, donde se reclamaba un supuesto fuera de lugar

Katia Itzel García no tiene nada que probarle a nadie. Es una gran árbitra, elegida por FIFA para torneos internacionales e histórica en la Liga MX, por eso resulta increíble (y nefasto) que reciba amenazas de muerte por quienes la juzgan por una jugada polémica.

Ella fue la encargada de pitar el Monterrey vs Cincinnati de la Leagues Cup, encuentro que los Rayados perdieron. Por ahí hubo una jugada polémica por un supuesto fuera de lugar, y en la mente de un sujeto eso fue motivo suficiente para amenazarla de muerte.

Katia García, una de las mejores árbitras – Foto: Agencia Mexsport

Amenazan de muerte a Katia Itzel García

La misma Katia Itzel exhibió las amenazas recibidas en sus redes sociales. Un tipo, identificado con el nombre de usuario “Aldaiir Gzm” (@aldaiir_guzman19), le reclamó por el supuesto fuera de lugar, para luego amenazarla de muerte y hacerle daño a su familia.

Sobra decirlo, pero en todo momento el tipo usó un lenguaje agresivo, con insultos muy fuertes para la árbitra mexicana.

“Che ruca pendja era fuera de lugar hija de tu p*ta madre te vamos a encontrar y te vamos a matar hasta el perro a la verg*. Te vas a morir, pinch# arbitra de mierd*, En México mandamos nosotros así que no te escondas, te vamos a disolver en ácido”.

Las amenazas para la árbitra Katia Itzel García

También amenazaron a la familia de Katia Itzel García

Obviamente no vamos a hablar de si fue fuera de lugar o no, ¡eso no importa! Nada justifica los mensajes que recibió Katia Itzel, los cuales, como decíamos antes, también contenían amenazas hacia su familia.

“Te vamos a matar a toda tu familia, te vamos a dejar que veas cómo le quitamos la vida a uno de tus familiares”.

Las amenazas para la árbitra Katia Itzel García

La árbitra mexicana compartió los mensajes etiquetando a ONU Mujeres, organismo que publicó un mensaje condenando la violencia que siguen sufriendo las mujeres en entornos como el deporte.

“Cuando las mujeres participan en espacios históricamente ocupados por hombres, como en el deporte, en la política o en los medios de comunicación, suelen enfrentar un tipo de violencia que busca silenciarlas. En el entorno digital, las amenazas, el acoso y los discursos de odio no son “opiniones”; son violencia de género”.

FMF condena amenazas hacia Katia Itzel

Tardaron mucho tiempo, pero la Federación Mexicana de Futbol finalmente condenó los insultos y amenazas contra la árbitra.

“La FMF asesorará y acompañará a Katia en el proceso de denuncia ante las autoridades correspondientes. Estamos en comunicación con la Concacaf y la Leagues Cup para garantizar la integridad y seguridad de Katia y de todos los árbitros en el torneo”.

FMF respalda a Katia Itzel García

¿Recuerdas que dijimos que el fuera de lugar termina por no importar? Lo decimos por personas como este usuario de X, quien respondió a ese comunicado diciendo que “mejor capaciten bien a las árbitras”. ¿Te das cuenta de que no ven el problema real?