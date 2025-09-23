Lo que necesitas saber: México se ubica en el Grupo C junto a España, Brasil y Marruecos.

México estará doblemente representando en el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Por un lado con la Selección Mexicana. Y por el otro con Katia Itzel García, quien fue elegida por la FIFA como árbitra titular del torneo.

Y justamente hay que destacar que aunque hay más mujeres silbantes en el futbol mundial, Katia fue la única elegida para el rol principal. Lo que nos habla de su capacidad arbitral y su presencia a nivel internacional.

Itzel García Liga MX Femenil

Katia Itzel elegida para el Mundial Sub 20

La FIFA ya dio a conocer a los árbitros seleccionados para el Mundial Sub 20 de Chile y entre toda la lista de silbantes destaca el nombre de la mexicana Katia Itzel García, una mexicana que poco a poco se ha ganado un lugar muy importante en el escenario internacional del arbitraje.

Tanto así que será la única árbitra en pitar algunos partidos en la Copa del Mundo juvenil. Katia no ha tenido una carrera fácil, pues además de las críticas que van acompañadas de su puesto de trabajo también ha tenido que enfrentarse a algunas amenazas.

Logo del Mundial Sub-20 Chile 2025 / FIFA

Sin embargo, Katia se ha recuperado de esos malos momentos y los resultados hablan por sí solos. Así que tendremos que estar pendientes del desempeño de Katia y de la Selección Mexicana Sub 20.

Y por si tenían la duda, acá les dejamos el grupo de México en el Mundial. Spoiler, les tocó el grupo de la muerte.

Grupo C: