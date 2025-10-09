Lo que necesitas saber: Francia enfrentará a Noruega en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20.

La Selección de Japón quedó eliminada del Mundial Sub 20 por un gol de Francia en los últimos minutos del tiempo agregado. Algunos aficionados han culpado a la mexicana Katia Itzel García de la derrota del equipo nipón por un marcar el penal que los dejó fuera.

En 120 minutos no cayó ni un solo gol con todo y los intentos de ambos equipos, el juego se decidió en el tiempo extra por una mano en el área francesa y ese error fue el que abrió el camino para definir la victoria.

El penal que marcó Katia Itzel en Japón vs Francia

Justo al minuto 120 del partido, la banca de Francia usó su derecho a pedir la revisión de una jugada con la tarjeta verde tras la mano de un jugador de Japón en el área.

Inicialmente Katia marcó ‘No penal’, pero otra tarjeta verde la hizo revisar la jugada una vez más y fue entonces que cambió su decisión a penal a favor de Francia. Acá les dejamos la revisión, no es por defender a Katia, pero la mano es muy clara.

Lucas Michel cobró el penal y mandó a los franceses a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 contra Noruega.

Antes del penal que le dio la victoria a los europeos, hubo otra jugada polémica. Un jugador francés jaló de la playera a un japonés y lo tiró al suelo justo cuando estaba por rematar a portería.

La jugada también se reviso, pero Katia determinó que no había falta y que ambos cayeron al mismo tiempo. Sin embargo, en la repetición sí se puede apreciar un leve jalón.

Al final sabemos que el futbol siempre tiene sus decisión polémicas sean impartidas por hombres y mujeres, más cuando se trata de partidos de eliminación directa.