“No me voy a callar”: LeBron James responde a las críticas de Ibrahimovic

¡Hay tiro, señores! Después de la victoria de los Lakers sobre Portland, LeBron James respondió a las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, quien criticó el activismo del basquetbolista y aseguró que en realidad se involucra en la política.

El alero de Los Ángeles señaló que este tipo de opiniones no le afectan. Asimismo, explicó que lucha contra problemáticas sociales que él mismo vivió.

“No me callaré sobre cosas que están mal. Predico sobre mi gente, sobre igualdad, racismo, opresión sistemática, cosas que suceden, porque yo fui parte de mi comunidad y vi lo que estaba pasando. Soy la persona equivocada a la cual atacar, porque soy una mente educada, hago mi tarea antes de opinar“, señaló.

Además LeBron James recordó que hace un tiempo, Ibrahimovic denunció “racismo inverso” en su contra. Hace casi 3 años, el sueco explotó contra la prensa de su país porque no se le daba el mismo crédito que a quienes se apellidan Andersson o Svensson.

“Me parece gracioso que diga eso porque es la misma persona que, en 2018, cuando estaba en Suecia, se quejó debido a que su apellido no era cierto apellido en su país y sintió que había racismo”, agregó la estrella del basquetbol.

¿Qué dijo Ibrahimovic?

La palabra polémica parece un sinónimo de Zlatan Ibrahimovic, el futbolista del AC Milán ha discutido muchas veces en la cancha y fuera de ella, algo que ahora se repite con James.

Hace unos días, el delantero sueco concedió una entrevista a Discovery + de su país y ahí habló sobre el basquetbolista. Ibrahimovic señaló que LeBron James se dedica a la política aunque diga lo contrario, por lo que debería mantenerse en el deporte.

“(LeBron) Es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta cuando la gente tiene algún tipo de estatus, van y hacen política al mismo tiempo. Haz lo que se te da bien. Juego al futbol porque soy el mejor jugando al futbol, no hago política“, señaló.