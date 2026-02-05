Lo que necesitas saber: El Leicester City registró perdidas de 20,8 millones de libras esterlinas durante el 2022-2024.

Les tenemos malas noticias a los fans del Leicester City. Resulta que el club recibió una deducción de 6 puntos en la tabla general del Championship ¿La razón? Por haber incumplido con las con las las reglas financieras de la EFL (English Football League) durante la temporada 2023/24

Y ya que la sanción se aplicó de forma inmediata, los ‘Foxes’ cayeron del puesto 17 al 20 en el Championship. Lo bueno, entre tantas malas noticias, es que no se encuentra en zona de descenso… por ahora.

¿De qué acusan al Leicester City?

Los problemas del Leicester comenzaron después de su ascenso a la Premier League por allá del 2024. En el aquel entonces, EFL abrió una investigación en su contra por algunas infracciones en las normas de rentabilidad y sostenibilidad. Esas que buscan evitar que los clubes gasten más dinero del que ganan.

En ese sentido, la Premier League informó que: “El club había superado el umbral de pérdidas y ganancias pertinente en 20,8 millones de libras esterlinas durante el período de evaluación trienal (2022-2024)“.

Es decir, que registró perdidas por encima del límite permitido. Peor aún, también fueron sancionados por no cooperar con las investigaciones al no entregar información de sus cuentas bancarias cuando les fueron solicitadas.

“Leicester City reconoce con decepción la decisión de la Comisión Independiente y el Club utilizará el tiempo disponible para considerar sus próximos pasos. Si bien las conclusiones de la Comisión redujeron significativamente la escala sin precedentes de la sanción originalmente solicitada por la Premier League, la recomendación sigue siendo desproporcionada y no refleja adecuadamente los factores atenuantes presentados, cuya importancia no se puede exagerar dado el impacto potencial en nuestras ambiciones deportivas esta temporada”.

Y por recomendación de una comisión independiente, se le aplicó la reducción de los 6 puntos. Eso sí, el castigo fue mucho menor del que originalmente había solicitado la Premier League.

Si bien, la investigación inició cuando subió a la Premier League y se definió cuando el equipo ya estaba en el Championship, la sanción se aplicó en su actual competencia.

¿Qué sigue para el Leicester City? Según el club, en los próximos días analizarán sus siguientes pasos tras la sanción que, señalan como ‘exagerada’ y ‘desproporcionada’. Mientras analizan ‘sus próximos pasos’ también tendrán que enfocarse en no caer en la zona de descenso del Championship, para no empeorar su situación.