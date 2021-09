Lewis Hamilton explota contra Max Verstappen: “Le di espacio y de repente estaba sobre mí”

Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los protagonistas del Gran Premio de Italia tras el accidente de la vuelta 26, en la cual el neerlandés quedo arriba del Mercedes tras una muy mala parada en pits en Red Bull.

Verstappen iba en el segundo puesto tras ser superado por Daniel Ricciardo en la largada. En el giro 24 entró a los pits, en los cuales se atoró por 11 segundos debido a problemas con un neumático y en su regreso a la pista cayó al noveno sitio.

Hamilton entró a boxes en la vuelta 26 y en su regreso quedó a la par de Verstappen para atacar la primera curva del circuito, en la que el volante de Red Bull atacó con todo, de modo que se enredaron los neumáticos y el RB16B quedó encima del Mercedes de una manera alarmante, ya que el neumático trasero derecho quedó encima de la cabeza de Hamilton.

Hamilton explota contra Verstappen

Tras el incidente, el primer piloto en romper el silencio fue Lewis Hamilton, quien salió ileso del incidente gracias al halo de seguridad, que recibió toda la carga del Red Bull. El británico responsabilizó de este hecho a Verstappen por no ceder en la curva, pese a que era superado a la salida de la segunda curva de la parabólica.

“La parada en pits fue obviamente lenta, perdí un par de segundos, Daniel pasó y Max venía. Me aseguré de dejarle el ancho de un auto en el exterior, me adelanté en la curva dos y luego, de repente, él estaba encima de mí”, dijo el británico a Sky Sports.

Hamilton recordó que en el Gran Premio de Países Bajos, se encontró con una situación similar en la primera curva tras la largada, sin embargo, él cedió para evitar un accidente, por lo que esperaba que Verstappen hiciera lo mismo en Monza.

“Simplemente no quería ceder hoy y lo sabía. Esto iba a suceder. Él sabía que pasaría por encima de la acera, pero no me iba a dejar entrar. Hablaremos con los comisarios, pero no sé qué más decir”, mencionó.

FIA ya investiga el incidente

El incidente es investigado por los comisarios y determinarán una sanción en las próximas horas o días, por lo pronto, Verstappen le sacó jugo a esta acción, pues mantiene el liderato en el campeonato de pilotos.