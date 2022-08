"Ahora sé qué piensa de mí": La respuesta de Hamilton a Alonso tras su accidente en Bélgica

El Gran Premio de Bélgica nunca decepciona. Spa-Francorchamps es uno de los circuitos favoritos de los fans y este año volvimos a entender por qué. Pero si hubo alguien que no la pasó bien fue Lewis Hamilton, quien incluso se llevó duras críticas de Fernando Alonso.

El británico provocó un accidente que solo benefició a Checo Pérez después de la largada. Así que sin guardarse nada, Alonso se quejó fuerte de lo hecho por Hamilton, ya que esto le costó perder posiciones que ganó en las primeras curvas.

Getty Images

“¡Qué idiota! Cerrarse así por afuera. Tuvimos un gran arranque, pero este tipo solo sabe cómo conducir cuando arranca primero“, dijo el español a través de su radio.

Así que luego del abandono de Lewis Hamilton, él mismo pudo escuchar estas palabras. Como era de esperarse, no se quedó callado y también le mandó un mensajito de campeón a campeón… ¿vendrá más polémica?

“Reviviendo todo con las imágenes, él estaba en mi punto ciego. No le dejé suficiente espacio, así que hoy fue mi culpa. Todo el mundo me ha dicho lo que está diciendo. Ahora por lo menos sé lo que piensa de mí. Pero no me importa mucho. Como dije, fue mi culpa y no pude verlo”, dijo Hamilton a Sky Sports y DAZN.

Getty Images

Así fue el accidente entre Hamilton y Alonso

El momento que enfureció a Fernando Alonso llegó apenas en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica. Cuando él y Lewis Hamilton ya habían superado a Checo Pérez, la intención del piloto de Mercedes era dejar atrás al Alpine.

Sin embargo, al intentarlo, Hamilton se fue por el exterior de la pista. Y al girar en la curva, no dejó lugar para Alonso, pasó por encima de uno de sus neumáticos y generó descontrol para ambos.

El accidente de Hamilton y Alonso en el GP de Bélgica.



Clara culpa de Hamilton que cierra a Fernando.pic.twitter.com/JrRdfXAcXE — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) August 28, 2022