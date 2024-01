Lo que necesitas saber: No habrá venta digital para los partidos de los Diablos Rojos del México Femenil en la Liga de Softbol.

Los Diablos Rojos del México Femenil participarán en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol, por eso les vamos a decir en dónde juegan, cuando, que onda con los boletos y todo lo que necesitan saber para no perderse ni un solo partido.

Eso sí, lo primero que deben saber es que los juegos no serán el Estadio Harp Helú debido a las remodelaciones en las que se trabaja por lo que el equipo femenil jugará en el Estadio de Béisbol de Ciudad Universitaria.

¿Cuándo comienza la Liga de Softbol?

La primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol comenzará oficialmente el 25 de enero, mientras que la Serie de la Reina se jugará a partir del 12 de marzo. Los Diablos Rojos Femenil harán su debut en casa contra El Águila de Veracruz el 27 de enero y la venta de boletos comenzó el viernes 19, en la taquilla del Harp Helú

Horarios de Taquilla del Harp Helú Martes-Sábado: 11:00 a.m. – 6:00 p.m. Domingo: 11:00 a.m. – 4:00 p.m.



También en el Estadio Softbol de CU habrá venta en la taquilla pero solo el día del juego y de una vez les advertimos, no se dejen engañar porque no habrá digital, al menos por el momento, el precio del boleto general está en $100, así que es momento de correr por los suyos.

El primer partido de los Diablos Rojos será el 25 de enero contra las Olmecas de Tabasco.

Temporada regular | 25 de enero al 3 de marzo

Playoffs | 5 al 10 de marzo

Serie de la Reina | 13 al 17 de marzo

¿Cómo llegar al Estadio de Softbol de CU?

Ciudad Universitaria será sede de los juegos de los Diablos Rojos del México en la Liga de Softbol y por si no saben cómo llegar, les contamos que la estación del Metrobus más cercana al Estadio es Ciudad Universitaria, aunque si estás dentro hay varias rutas del Pumabus que también te pueden acercar.

Puma Bus – Frontones

Puma Bus – E.N.A.L.L.T

Puma Bus – Anexo de Ingeniería

Puma Bus – Camino Verde

Puma Bus – Muca

Levanta la mano si eres una mujer que forma parte de la histórica primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol ?✋?#SoftbolizaTuVida pic.twitter.com/j97MPy1ax9 — LigaMexSoft (@LigaMexSoft) January 22, 2024

¿Qué equipos jugarán en la Liga Femenil de Softbol?

Bravos de León

El Águila de Veracruz

Diablos Rojos del México

Leones de Yucatán

Olmecas de Tabasco

Sultanes de Monterrey

Jugadoras de los Diablos Rojos del México

Dafne Bravo | Catcher

Gabriela Yamilet | Infield

Adriana Rodríguez | Infield

Dora Frías | Infield

Rosa del Castillo | Infield

Stefanía Aradillas | Outfield

Leslie Zúñiga | Outfield

Ximena Guerrero | Outfield

Janete Ambrís | Outfield

Karla Téllez | Pitcher

Los partidos de la Liga Mexicana de Softbol

En la liga participarán un total de seis equipos y cada uno tendrá que jugar seis partidos de local y seis de visitante en temporada regular, más los juegos de playoffs y la Serie de la Reina.

Las semifinales se jugarán a ganar de 3 a 5 partidos del 5 al 10 de marzo, los dos equipos ganadores de este duelo se enfrentarán en la primera Serie de la Reina del 12 al 17 de marzo el campeón será aquel que gane 3 de 5 juegos y se convertirá en el primer monarca de la Liga Mexicana de Softbol.

Jalisco en León (jueves 25 y viernes 26 de enero)

México en Tabasco (jueves 25 y viernes 26 de enero)

Monterrey en Veracruz (jueves 25 y viernes 26 de enero)

León en Jalisco (sábado 27 y domingo 28 de enero)

Veracruz en México (sábado 27 y domingo 28 de enero)

León en Monterrey (jueves 1 y viernes 2 de febrero)

¿Dónde ver los juegos de la Liga de Softbol?

Para aquellos que no puedan ir al estadio, no se preocupen, porque los juegos serán transmitidos por ESPN, Fox Sports, HiSports, Claro Sports y Multimedios, así lo confirmó el mismo Horacio de la Vega, Presidente de la Liga Mexicana de Softbol.

Liga Mexicana de Sóftbol x @NewEraMx



El legado comienza aquí y juntxs crearemos historia. ? Cada hit, carrera y home run tienen un inicio y en New Era estamos orgullosos de ser el uniforme y gorra oficial On-Field de la @LigaMexSoft.

#NewEraMéxico #JuntasCreandoHistoria… pic.twitter.com/gYtjUHxc7Y — New Era Cap México (@NewEraMx) January 22, 2024

Como plus, les contamos que la merch oficial de la Liga Femenil de Softbol ya está a la venta y no es por nada, pero la de Sultanes es hermosa. Así que no tienen pretextos para no lanzarse a los juegos.

