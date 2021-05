Lluís Cortés, de auxiliar técnico a buscar la primera Champions del Barcelona Femenil

El equipo femenil del Barcelona está a 90 minutos de la gloria europea, algo que hace años parecía imposible. De la mano del director técnico Lluís Cortés, las blaugranas buscan dar el salto a la élite y todo comenzó casi por coincidencia.

Hace más de 2 años, el estratega era auxiliar técnico del entonces DT de la escuadra. Los resultados esperados no llegaban, así que la directiva tomó la decisión de refrescar el proyecto desde el banquillo y el tiempo les dio la razón.

¿Quién es Lluís Cortés?

Nació en Lleida, Cataluña, el 8 de octubre de 1896. Antes de concentrarse en el futbol, se graduó como Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como en Publicidad y Relaciones Públicas.

La carrera en los banquillos de Lluís Cortés comenzó con la formación de futbolistas en el UE Lleida. Ahí tuvo sus primeros acercamientos con el futbol femenil, gracias a un tiempo en la coordinación y dirección técnica del CF Balaguer.

Luego pasó a la Selección de Cataluña, también en categorías femeniles: estuvo al frente de la Sub 18, Sub 16 y Sub 12; después, se hizo cargo del primer equipo durante 4 años (2014-2018).

Poco antes de terminar ese ciclo, recibió una llamada que le cambió la vida: El Barcelona tenía la intención de hacerse de sus servicios como analista, cargo que le valió varios ascensos con el pasar de los meses. Como auxiliar, Lluís Cortés formó parte del cuerpo técnico de Fran Sánchez y después dio un gran salto.

La gestión con el Barcelona

La escasez de títulos motivó la inesperada decisión y en ese momento, la contratación de Cortés era algo similar a un interinato, hasta que terminara la temporada. Contra todo pronóstico, el Barça se metió a la Final de la Champions League Femenil, aunque cayó ante el Olympique de Lyon.

Independientemente de la derrota, el club dio continuidad al proyecto y a pesar de que la temporada 2019/20 no pudo terminar, el título de la Primera Iberdrola fue argumento suficiente para que el DT renovara su contrato por una temporada más.

Para la campaña 2020/21, el Barcelona y Lluís Cortés superaron cualquier expectativa. La Primera Iberdrola está en la bolsa: 25 partidos ganados (3 más pendientes), sin empates ni derrotas, 75 puntos, 127 goles a favor y apenas 5 en contra.

Con resultados impresionantes y otra Final de Champions en puerta, la directiva volvió a renovar el contrato del timonel. Este se extenderá hasta el 30 de junio de 2022, pero tiene la opción de una más si suma más títulos a su lista.