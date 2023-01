La temporada 2023 de Fórmula 1 contará con tres nuevos pilotos, aunque a uno de ellos ya lo vimos correr con Monza con la escudería Williams, Nyck de Vries, quien ahora será titular con AlphaTauri. Los otros dos volantes son Oscar Piastri, en McLaren, y el estadounidense Logan Sargeant.

Williams le dio las gracias al canadiense Nicholas Lattifi después de una temporada floja, en la cual además protagonizó un par de choques que destrozaron el auto, y eso tiene altas consecuencias económicas para un equipo. En su lugar nombró a otro norteamericano, Sargeant, originario de Florida, Estados Unidos, un mercado al que a la Fórmula 1 le costó trabajo seducir.

Aún no le cae el 20 a Sargeant

Sargeant llegó a la Fórmula 1 con los puntos apenas suficientes en la Superlicencia después de quedar en el cuarto lugar de Fórmula 2 en 2022, año en el que además fue piloto de pruebas de Williams, de modo que ya ha estado en contacto con el mundo del Gran Circo, pero aún no se la cree que ya es piloto titular y con todas las de ley.

Getty Images

“Han pasado un par de meses desde que me confirmaron como piloto de Fórmula 1, pero realmente no sé si ya lo he asimilado. Probablemente no se asimilará del todo hasta que lleguemos a la primera carrera, cuando hagamos la caminata por la pista del jueves”, dijo en referencia al Gran Premio de Bahrein.

Primer estadounidense en F1 desde 2007

Para llegar a la Fórmula 1, la ruta a seguir son las categorías infantiles y juveniles de Europa. Durante mucho tiempo en Estados Unidos, automovilismo fue sinónimo de Nascar, de modo que la doctrina Monroe impuso algo así como “Nascar para los americanos”, pero Sargeant sí dio el salto a Europa con la intención de llegar a la Fórmula 1.

La llegada de Sargeant a la Fórmula 1 representa un hecho histórico para el automovilismo estadounidense, pues contará por primera vez desde 2007 con un piloto nacional, desde Scott Speed, quien corrió para Red Bull, en su equipo filial, Toro Rosso.

Getty Images

Speed no consiguió ningún punto en las temporadas 2006 y 2007. En esta última participó en 10 carreras, de las cuales abandonó en siete, por lo cual fue cortado pasada la miad de la temporada.

Posteriormente Estados Unidos contó con Alexander Rossi, quien corrió en cinco Grandes Premios en 2015 con Marussia, entre ellos el Gran Premio de México, y tampoco pudo conseguir puntos, por lo cual el sueño no trascendió.

Getty Images

Esto significa que a Sargeant le bastaría terminar entre los primeros 10 pilotos de cualquier carrera del 2023 para superar la producción de sus dos antecesores y para ello será casi local en los Grandes Premios de Miami, Austin y Las Vegas, y decimos casi porque la comunidad latina de Estados Unidos, está súper metida con Checo Pérez.