Luis Alfredo Álvarez, estelar de ESPN Tenis, anuncia que tiene cáncer de próstata

Ver un juego tenis en México es sinónimo de escuchar la voz de Luis Alfredo Álvarez, quien ha comentado, analizado, narrado y festejado los partidos más épicos a través de ESPN. Rafael Nadal se convirtió en el máximo ganador en la historia de los Grand Slams tras coronarse en el Australian Open y Álvarez narró ese momento.

La cobertura que hizo en el torneo australiano tiene un valor enorme, pues una vez finalizada la cobertura de ESPN, Luis Alfredo compartió a través de su cuenta de Twitter que padece cáncer de próstata. El comentarista de origen venezolano fue diagnosticado antes de comenzar la cobertura, así que nuestro más grande reconocimiento y toda la buena vibra del mundo en estos momentos.

“Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura de Australia fui diagnosticado con cáncer de próstata, pero el haberme conectado con ustedes a través de las redes sociales y televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias”, compartió la voz del tenis en Latinoamérica.

Luis Alfredo Álvarez tomará un descanso

Luis Álvarez tiene más de 20 años de experiencia en la cadena deportiva, en la que no sólo ha narrado tenis, sino que también hemos escuchado su voz en juegos de béisbol, de modo que seguramente lo has escuchado en alguna Serie Mundial, por ejemplo, además de juegos de la NBA.

“Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme durante estas dos semanas. Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, en mi tratamiento y en mi recuperación y muy pronto estaré no sólo en televisión, sino a través de las redes sociales, provocándolos como a mi me gusta. Les pido por favor, que oren por mí”, indicó Álvarez. Venga, Luis Alfredo, de esta saldrás adelante y esperamos escucharte de nuevo en Roland Garros. 👊