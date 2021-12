El Manchester City le entra al Metaverso con todo y el Etihad Stadium digital

“El futuro es hoy, viejo”, sabias palabras de Dewey y es que siempre tuvo la razón. La tecnología está tomando un paso muy grande en el mundo y el futbol tampoco está alejado de este tema. El Manchester City le entrará de lleno al tema del Metaverso.

Si acaso vives en una caverna y no tienes ni la más remota idea de qué es el Metaverso, no te preocupes que más adelante te lo explicaremos a detalle para que no te agarren en curva si te preguntan en las posadas o en las cenas de navidad a las que asistas.

Sony y el Manchester City se unieron para ofrecer experiencias virtuales a todos los fanáticos. Lo hará por medio de una prueba de concepto, en el que le sacarán el mayor provecho posible a la tecnología de la marca japonesa en el Metaverso.

La idea del Manchester City y Sony es crear una comunidad global de aficionados en línea, en la que estos fans puedan interactuar con el equipo y entre ellos mismos, a través del Metaverso y aquí va una de las grandes noticias del anuncio… con bombo y platillo, el Ethihad Stadium se recreará virtualmente.

“En Manchester City tenemos un sólido historial de adoptar continuamente las últimas tecnologías para mejorar nuestra operación, con un enfoque particular en explorar formas de involucrar y entretener a nuestra base de fanáticos global“, mencionó en comunicado Nuria Tate, directora de marketing de City Football Group.

“Esta asociación con Sony coloca al Manchester City en la etapa de desarrollo de un proyecto emocionante que creará experiencias digitales inmersivas para los fanáticos que nunca antes se habían visto en el futbol“, agregó Nuria Tate.

¿Qué es el metaverso en el futbol? El Manchester City es pionero en este tipo de tecnología

Ahora sí vamos a explicar de mejor manera lo que es el Metaverso, pues será un espacio en el que tendrás la sensación de moverte en un espacio virtual y se están desarrollando todo tipo de productos que puedan utilizar en la vida digital de una persona.

Epic Games, creador de Fornite puso una inversión económica de casi mil millones de dólares para acelerar todo el tema de la creación de experiencias sociales conectadas con el Metaverso. Mark Zuckerberg y Facebook también se sumó al Metaverso para los siguientes años.

El Manchester City, es el primer club que se mete de lleno al tema del Metaverso y seguramente no será el único, pues muchos equipos y hasta ligas en el futbol y otros deportes, podrían ver una oportunidad en este tema para acrecentar la base de fans y el dinerito.