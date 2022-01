¡Lo quieren de regreso! Mario Balotelli interesa al proyecto del Newcastle United

La carrera de Mario Balotelli es una de esas que vale la pena estudiar a detalle. Alcanzó el éxito deportivo con el Inter y el Manchester City, pero también ha tocado fondo al llegar a la Serie B con el Monza. En Turquía, con el Adana Demirspor está recuperando su nivel, al punto que lo quieren de regreso en la Premier League.

Sin duda alguna, el momento de más éxito en la carrera de Mario Balotelli se dio con Roberto Mancini en el banquillo y con el inicio del proyecto del Manchester City. Fácilemente, el italiano se puede presentar a los Troy McClure y tal vez lo recuerden por “Why always me?“ y la asistencia para el gol legendario del ‘Kun’ Agüero.

Después de su salida del Manchester City, parecía que en el Milan encontraría lo que tanto buscó y era un equipo alrededor de él. Las cosas no salieron como él hubiera querido y su carrera se fue a pique y cayó hasta la segunda división con el Monza.

Tuvo sus buenos momentos, se reencontró con el gol (su principal virtud, aunque nunca fue catalogado como un delantero goleador) y sus buenas actuaciones lo llevaron a Turquía. El Adana Demirspor trató de rescatar su carrera y parece que lo está logrando.

El equipo de Mario Balotelli actualmente está luchando por ser de los punteros de la tabla en la Superliga de Turquía. Con 20 partidos jugados se encuentra en la cuarta posición con 33 puntos, a 16 del superlíder que es Trabzonspor y a seis del segundo lugar, el Konyaspor.

Un posible regreso a la Premier League de Mario Balotelli

Pues la cosa se puso buena para Mario Balotelli, en 20 encuentros con el Adana Demorspor lleva ocho goles y algunos de ellos, unos auténticos golazos. Demostrando que la calidad nunca se fue, está ahí y dispuesta a encenderse cuando sea necesario.

Pues, Murat Sancak, presidente del Adana Demorspor admitió en información de Diario As que recibió una oferta por Mario Balotelli de la Premier League, pero el jugador le demostró su intención de quedarse, aunque el dinero es dinero… diría aquel MC legendario.

“El Newcastle United estaba considerando fichar a Balotelli también, pero hasta el momento no nos han hecho llegar una oferta oficial. Hay una cláusula de salida en su contrato. Pero no puedo desvelar la cifra de esta cláusula. Balotelli me ha dicho que no dejará el Adana Demirspor y solamente lo hará si un día el presidente le dice que tiene que irse“, dijo Murat Sancak sobre el interés de las Urracas en Mario Balotelli.

“Pero no lo hará sin hacerle ganar dinero al club. Puedes comprender lo que él quiere al Adana Demirspor. Aunque haya una cifra escrita en la cláusula en su contrato, si Balotelli dice que no se va, nadie se lo puede llevar“, agregó.