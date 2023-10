Sin duda la relación entre Max Verstappen y todo Red Bull parece ser miel sobre hojuelas. Christian Horner no para de llenarlo de flores en cada oportunidad que tiene y Helmut Marko solo sabe adular a su piloto tres veces campeón del mundo, pero no siempre fue así, en sus inicios tuvo que aguantar algunos regaños.

Y es que no es un secreto que Marko suele ser bastante crítico y exigente con los conductores de la escudería austriaca, sino pregúntenle a Checo Pérez que cada fin de semana tiene que escuchar un sin fin de comentarios de él.

Durante el Gran Premio de Estados en el 2016, Max Verstappen ya era piloto de Red Bull, sin embargo, su inexperiencia le jugó una mala pasada y cuando se encontraba en el quinto lugar de la carrera escuchó por la radio a Gianpiero Lambiase, su ingeniero, animarlo a que ‘empujara’ hasta el final, un mensaje que el neerlandés confundió con una entrada a boxes ¡¿Qué?!

“Mi ingeniero me dijo que empujara. Normalmente, cuando dice eso, significa que tengo que hacer una parada en boxes pronto. Al final de esa vuelta entré en el pitlane e inmediatamente me di cuenta: ‘Dios mío, nunca me lo dijo’. Para venir a hacer una parada en boxes, ¿qué he hecho?”

Max Verstappen durante una conversación con Antonio Pérez Da Costa