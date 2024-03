En los últimos años, Medio Oriente ha hecho todo lo posible para poner a su futbol entre las ligas más competitivas del mundo. Primero con las contrataciones de las estrellas más importantes de Europa, esas que se consolidaron después de brillar en los mejores equipos, pero no se detuvieron y también comenzaron a reforzarse con árbitros de otras partes del mundo.

Seguramente recuerdan que hace unos meses César Arturo Ramos, silbante mexicano, fue contratado para pitar un partido entre el Al-Ittihad de Karim Benzema frente al Al Tai de la Saudi Pro League ¿La razón? El bajo nivel en el arbitraje que existe en aquella región del mundo.

Ligas como la de Arabia Saudita o la de Emiratos Árabes Unidos han tenido que echar mano de árbitros de otras regiones del mundo como Inglaterra, México o Centroamérica para varios de sus encuentros más importantes y entre todos los elegidos hay un aspecto en común, todos cuentan con el gafete internacional de la FIFA.

Lo que les permite participar como ‘invitados’ en otras ligas, además de la local, siempre y cuando eso no afecte con el calendario de sus respectivas ligas. Aunque también les sirve para ganarse un dinerito extra, unos 3,800 dólares por partido, aproximadamente.

Que les caen muy bien, ya que los silbantes de la Premier League ganan aproximadamente 80 mil euros al año, casi cuatro veces menos que los de España que reciben casi 300 mil.

Ls ligas en Medio Oriente les ofrecen una estancia de cinco estrellas, desde el viaje, hospedaje y hasta comida, ofrecimientos que hacen casi imposible que alguien pueda negarse a un pago aproximado de 65 mil pesos, casi, porque de acuerdo con varios reportes Szymon Marciniak les dijo que ‘No’.

El español Antonio Mateu Lahoz fue otro que en un inicio se negó a aceptar la invitación, sin embargo, accedió a participar en el juego entre Al Ittihad y el Al Nassr.

Aunque además del dinero, la presencia de árbitros extranjeros en Medio Oriente es parte de un programa que tiene como objetivo reforzar el nivel de competencia del arbitraje en cuanto a las reglas del juego, como en la condición física.

Según las experiencias de otros silbantes, muchos de sus colegas no tienen ni la condición para correr ida y vuelta en la cancha por más de 90 minutos.

“Es una de esas cosas: tenía demasiado trabajo. Cuando llegaron tenían un gran problema físico y no estaban bien entrenados. Mis reuniones me decepcionaron porque no cumplían con los estándares básicos y la comprensión de la ley del juego”

Mark Clattenburg, ex árbitro de la Premier League.