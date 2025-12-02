Lo que necesitas saber: Pues de momento los directivos no dieron nombre respecto a quién tomará el cargo como vicepresidente deportivo.

Hace tan solo dos semanas el Pumas se quedó fuera de la liguilla de la Liga MX y los directivos ya andan haciendo modificaciones de cara al Clausura 2026: la salida de Mejía Barón y Eduardo Saracho.

Mejía Barón y Eduardo Saracho // Foto: Getty Images

Mejía Barón y Saracho salen de Pumas…

Y es que se anunció que el Club Universidad Nacional ya comenzó con la limpia dentro del equipo… informando que tanto Miguel Mejía Barón como Eduardo Saracho ya no trabajan con Pumas.

Esto ocurre tan solo 10 días después de la eliminación del equipo en la fase de Play In, el vicepresidente deportivo (Barrón) y el directo de estrategia deportiva (Saracho) dejaron sus puestos que tenían desde hace unos años.

Eso sí, esperemos y que con estos cambios (habrá que esperara a ver quién se queda en los puestos) el Pumas rompa su sequía de casi 15 años sin ganar título de liga.

Mejía Barón en Pumas // Foto: Getty Images

¿Quiénes llegarán a los cargos?

Pues de momento los directivos no dieron nombre respecto a quién tomará el cargo como vicepresidente deportivo, aunque señalaron que en los próximos días lo darán a conocer.

En el caso de Eduardo Saracho, el equipo no mencionó nada respecto a integrar a un nuevo director de estrategia deportiva. En fin, habrá que estar pendientes a ver qué otros cambios tiene Pumas para el Clausura 2026.