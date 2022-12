El divertido reencuentro entre Messi y el 'Kun' Agüero en Twitch y las bromas por el nuevo corte del 'Papu'

Lionel Messi vive uno de sus mejores momentos con la Selección de Argentina. Hay una especial comunión con los compañeros, prensa y afición, por lo cual el jugador se ha dado ciertos permisos para relajarse antes de afrontar el partido contra Países Bajos en los Cuartos de Final, como una amena charla con uno de sus mejores amigos, Sergio ‘Kun’ Agüero, con quien se reencontró a la distancia a través de twitch.

Agüero ha ganado relevancia en twitch desde que estaba en el Manchester City y ahora es una de sus principales herramientas que lo han ayudado a mantenerse vigente tras su retiro de las canchas por problemas cardiacos, y para el Mundial había prometido una charla con Messi, quien antes de enfocarse de lleno de cara al partido contra Países Bajos pasó a saludar al ‘Kun’.

Cerca de 240 mil usuarios se conectaron a la transmisión, que duró aproximadamente una hora, lapso en el cual pudieron hablar como los grandes amigos que son, de modo que esta dinámica estuvo lejos de ser una entrevista, sino una convivencia entre varios amigos.

Captura

Messi, preocupado por la salud del ‘Kun’ Agüero

El ‘10’ de Argentina se mostró preocupado cuando Agüero se levantó la playera y mostró una especie de pequeño moretón en el pecho, donde se le incrustó el chip que ayuda a mantener estables sus registros cardiacos.

“Podés creer que el médico me dijo el otro día ‘tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio’. Y yo le digo ‘¿y ahora me avisás?, pasaron, seis meses’. Ese día me mandó la captura Sofía, mi novia, que había jugado a la pelota”, indicó Agüero, quien explicó que cada vez que juega futbol o sale a correr debe ser vigilado por su médico, quien obtiene los registros a través de un reloj usado por el exfutbolista y que replica los datos en una app.

“Pero estoy bien. En algún momento cantaré la flor, pero no ahora”, dijo Agüero.

Hablando con Messi y Papu Gómez, el Kun Aguero muestra el chip que le pusieron en el pecho para monitorear su corazón todo el tiempo y en cualquier parte. pic.twitter.com/ufeJ8WQOZG December 7, 2022

Messi guarda un lugar para el ‘Kun’ en la concentración de Argentina

Messi indicó que se encontraba en la habitación del hotel de concentración, en la cual se encuentra solo pese a que hay dos camas y es que Agüero y Messi eran compañeros de habitación, y para el Mundial de Qatar el ‘10’ pidió conservar el lugar del ‘Kun’ de manera simbólica.

Pese a que Messi ha pedido una habitación para él solo, no significa realmente que se encuentre aislado, pues constantemente se reuenen los jugadores en esa habitación para charlar, tomar mate, jugar y hasta para tomar una siesta.

Una relación como la de Messi y Agüero ❤️? pic.twitter.com/LJOSNQnUhT — Actual Fútbol (@ActualFutbol) December 7, 2022

Bromas con el ‘Papu’ Gómez

Poco después se unió el ‘Papu’ Gómez, quien mostró su nuevo look, a rapa, para parecerse a David Beckham, según él. “Arrancó con un corte vikingo, fue aplaudido y todo, y de repente se hizo buda”, bromeó Daddy, uno de los masajistas de la Selección.

? “¿Vo’ qué so’? ¿Giordano?”. El Kun Agüero, Leo Messi y Papu Gómez. Me hacen reír cada vez que lo veo. Sonríen 47 millones de argentinos. #Qatar2022pic.twitter.com/6aK1tKSgDK — Manu Martín (@Soymanumartin) December 7, 2022