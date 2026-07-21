Lo que necesitas saber: Cuando España anunció su convocatoria, las críticas contra Ferran aparecieron de inmediato. Hoy, todos lo recuerdan como el hombre que le dio la segunda estrella a La Roja.

Hay jugadores que nacen para ser ídolos desde el primer día. Los que reciben ovaciones cada vez que tocan el balón. Los que parecen tener un pacto con la historia. Y luego está Ferran Torres…

El futbol te convierte en meme un martes por la noche y en leyenda un domingo, sin avisar y sin pedir permiso. Y si alguien conoce ese vaivén mejor que nadie, es Ferran Torres: el delantero que pasó años siendo el blanco favorito de las críticas en España y que, un 19 de julio de 2026, apareció en el momento preciso con un solo disparo que cambió todo.

Pero para entender por qué el gol de Ferran pesa tanto, hay que rebobinar la historia. Porque su valor no se explica únicamente por lo que ocurrió en Nueva York, sino por todo lo que este crack tuvo que atravesar para llegar hasta ahí: años de abucheos, críticas en redes sociales y hasta jornadas entre el lodo de una Valencia golpeada por la DANA.

¿Por qué Ferran Torres era el futbolista más criticado de España?

Desde su llegada al Barcelona en 2022, cada fallo frente a la portería se viralizaba en cuestión de minutos, cada mal partido era tendencia y cada convocatoria con España reabría el mismo debate de siempre: ¿neta no había alguien mejor que Ferran Torres?

La cosa escaló durante la etapa de Luis Enrique, cuando en redes sociales circularon rumores sin fundamento que vinculaban su convocatoria a su relación con Sira Martínez, hija del entonces seleccionador. En resumen: la carrera de Ferran Torres y sus méritos deportivos habían sido reducidos a un supuesto favoritismo.

Ferran no respondió con polémicas ni buscó culpables. Su fórmula fue la de básicamente aferrarse a entrenar, alejarse de la prensa y esperar a que el futbol hablara por él.

La DANA en Valencia: el día que Ferran Torres tomo la pala para ayudar a su gente

El 29 de octubre de 2024, una devastadora DANA golpeó la Comunidad Valenciana y dejó cientos de víctimas y municipios enteros destrozados.

Ferran —nacido en Foios, a unos kilómetros de Valencia— no lo pensó dos veces: se subió al coche y regresó a casa para ayudar a su gente.

El delantero del Barcelona se puso botas, agarró una pala y se dedicó a retirar lodo, mover escombros y limpiar viviendas junto a decenas de voluntarios. La foto que se hizo viral ni siquiera la tomó un medio: fue otro voluntario que se lo encontró trabajando como uno más.

El golpe emocional y físico fue tan fuerte que incluso se perdió un partido del Barcelona. En aquel momento, Hansi Flick explicó que Ferran no tenía fuerzas para jugar y recordó que había cosas mucho más importantes que el futbol.

Aquel episodio mostró quién era realmente Ferran Torres cuando se apagaban las luces del estadio. Pero para buena parte de la afición, nada de eso fue suficiente. El futbol no suele tener memoria ni demasiada paciencia: su lado más humano quedó rápidamente en segundo plano; el hate, en cambio, nunca se fue.

El Mundial 2026 arrancó con la misma historia de siempre

Cuando España anunció la lista para la Copa del Mundo, las dudas sobre Ferran Torres brincaron casi al instante. Que si no debía ir, que si había mejores opciones, que si iba a fallar en el momento clave. El clásico coro de siempre, pero ahora con escenario mundialista.

Conforme avanzó el torneo, el delantero perdió protagonismo en algunos partidos y las redes volvieron a hacer lo suyo: memes y señalamientos en contra de un futbolista que, aunque no lo mostrara frente a las cámaras, llevaba años esperando una sola oportunidad. Una.

El VAR contra Arabia Saudita: la imagen que lo dijo todo

La imagen que resume el peso emocional que cargaba Ferran Torres, ocurrió en la fase de grupos frente a Arabia Saudita. El delantero encontró por fin el gol en los minutos finales y celebró con un alivio que se le notaba hasta en la forma de correr.

Entonces apareció el bendito VAR, esa tecnología que la FIFA nos vendió como milagrosa y resolutiva pero que al día de hoy, seguimos esperando.

Mientras el árbitro revisaba la jugada, las cámaras encontraron a Ferran. Con la respiración contenida, hablaba consigo mismo, casi como si estuviera rezando: “Por favor, que sea gol. Por favor”. Al final, el fuera de juego anuló el gol, y su expresión contó una historia completa en dos segundos de televisión.

Aquella secuencia era el retrato de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando que, por una vez, las cosas salieran a su favor. Lo que Ferran Torres no sabía es que el destino le estaba guardando ese gol para un escenario infinitamente más grande.

El gol en la Final del Mundial

Hay jugadores que nacen para ser ídolos desde el primer día. Y luego está Ferran Torres… quien tuvo que ganarse su lugar frente a una albiceleste inquebrantable.

El futbol eligió como escenario de redención la final de la Copa del Mundo y el Último Baile de Messi para convertir a Ferran Torres —el mismo de los memes— en una leyenda del futbol español un domingo, sin avisar y sin pedir permiso.

El único gol de la Final del Mundial. El mismo jugador al que tantos querían fuera de la Selección, terminó entregándole a España su segunda estrella.

El cierre en tiempo extra de una narrativa que llevaba años escribiéndose a base de críticas, paciencia y una fe que muy pocos entendían.

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Una lección que llegó en tiempo extra

El futbol suele ser despiadado con quienes fallan. Ferran Torres cargó con todo eso durante años. Y quizá, comparado con lo que vivió, meterle todo el empeine a la pelota en el 106 y despedazar las ilusiones argentinas, no parece una tarea tan complicada.

La foto del joven cubierto de lodo ayudando a limpiar Valencia y la imagen del hombre que levantó a un país entero con un disparo no son dos historias distintas. Son la misma. La de alguien decidido a aguantar todo por su país.

Al final, el tiburón que pasó años intentando convencer a 47 millones de españoles necesitó un solo tiro para lograrlo. Y quizá esa sea la verdadera moraleja: a veces el futbol tarda muchísimo en devolver lo que uno le entrega. Pero cuando lo hace, escribe historias como la de este crack.