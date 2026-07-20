Lo que necesitas saber: Los semifinalistas del Campeonato de la Concacaf aseguran su pase al Mundial Sub-20 del 2027.

México volverá a ser sede de otro torneo de futbol… pero tranquilos, esta vez será del Campeonato Sub-20. La Concacaf confirmó que nuestro país fue elegido para albergar la edición del 2026, que se juega después del Mundial 2026.

Además de la Selección Mexicana participarán 11 países más, ya todos clasificados y con el objetivo de amarrar el boleto al Mundial Sub-20 del 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Veremos si México puede ser uno de los clasificados.

Clasificados al Campeonato Sub-20 de la Concacaf

En el Campeonato de Sub-20 de la Concacaf participan 12 selecciones. Los seis mejores clasificados (hasta octubre del 2025) en el Ranking de la FIFA de la categoría, avanzan directo a la competencia. En este caso fueron Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala.

Los otros seis lugares se entregan a los ganadores de las eliminatorias que fueron: Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica.

México (anfitrión)

Estados Unidos

Honduras

Panamá

Cuba

Guatemala

Antigua y Barbuda

Canadá

Costa Rica

El Salvador

Haití

Jamaica

Fotografía @miseleccionsubs vía X

¿Cuándo es el Campeonato Sub-20 de la Concacaf?

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf se jugará del 24 de julio al 9 de agosto en México y se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, mientras que los partidos de semifinales y final se realizarán en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Grupos para el Campeonato Sub 20 de la Concacaf

Grupo A

Estados Unidos

Cuba

El Salvador

Haití

Grupo B

México

Guatemala

Costa Rica

Antigua y Barbuda

Grupo C

Honduras

Panamá

Canadá

Jamaica

¿Contra quién y cuándo juega México?

La Selección Mexicana comenzará el camino hacia la ronda de eliminación directa el viernes 24 de julio, a las 17:00 horas, contra Antigua y Barbuda.

El segundo partido es contra Costa Rica, a las 20:00 horas, el 27 de julio y se cierra la fase de grupos frente a Guatemala el 30 de julio a las 19:00.

Fecha Rival Hora 24 de julio México vs Antigua y Barbuda 17:00 27 de julio México vs Costa Rica 20:00 30 de julio México vs Guatemala 19:00

¿Por qué es importante el Campeonato Sub 20 de la Concacaf?

El Campeonato Sub 20 de la Concacaf otorga dos boletos importantes. Para empezar, los semifinalistas avanzarán directamente al Mundial Sub 20 del 2027 que se juega en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Además del boleto mundialista, el campeón clasifica de forma directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un par de boletos con el que sueñan todas los países participantes.

Los semifinalistas clasifican al Mundial Sub 20 del 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El campeón clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028*.

Foto: @LA28

*En caso de que Estados Unidos gane el campeonato, el boleto olímpico se otorga al subcampeón, ya que la Selección Estadounidense tiene seguro su lugar como país anfitrión.