Lo que necesitas saber: Gil Mora cumplirá 18 años en el mes de octubre

Ya se terminó el Mundial, pero eso no significa que se haya terminado el futbol y de hecho tendremos más selecciones en nuestro país en los próximos días, pues México es sede del Campeonato Sub 20 de la Concacaf, el cual no podemos ningunear, ya que aquí se juegan los boletos al Mundial de la categoría y también el pase a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En esta selección podrían entrar sin problemas jugadores que ya vimos en el Mundial, como el caso de Gil Mora, sin embargo el futbolista de Chivas no fue convocado por el técnico Alex Diego.

Foto: @gil_morita

¿Por qué Gil Mora no fue convocado a la Selección Mexicana Sub 20?

El estratega de la Selección Mexicana Sub 20 explicó que Gil Mora no fue llamado debido a quenecesita descanso después de arrastrar una lesión (pubalgia) de la cual apenas se pudo recuperar para jugar el Mundial, además consideró que su proceso ahora está con la Selección Mayor.

“Gilberto Mora arrastra una lesión que lo mantuvo ahí con muchos cuidados, y al final se decide que su proceso es con Selección Mayor. Me parece que es una decisión correcta. Gil tuvo un Mundial muy bueno, tiene un futuro espectacular. Creo que la decisión es correcta”, indicó.

Foto: @miseleccionmx (vía X)

Gil Mora podría integrar esta selección en el Mundial o Juegos Olímpicos

Pese a esto Gil Mora no está descartado para ser incluido en la lista de los Juegos Olímpicos del 2028 o el Mundial Sub 20 que se disputa en 2027, sin embargo por ahora le darán descanso en selección.

“No son robots. No son máquinas. Gil viene de procesos donde ha jugado con la Sub 17, con la Sub 18, jugó el Mundial Sub 20, jugó el Mundial con la mayor”, dijo.

México inicia su camino en el Campeonato Sub 20 de la Concacaf el viernes 24 de julio, contra Antigua y Barbuda.

Fecha Rival Hora 24 de julio México vs Antigua y Barbuda 17:00 27 de julio México vs Costa Rica 20:00 30 de julio México vs Guatemala 19:00

Para lograr el boleto al Mundial Sub 20 México debe llegar a semifinales y para conquistar el boleto a los Juegos Olímpicos debe ser campeón o subcampeón si juega y pierde la final contra Estados Unidos, que ya está calificado al ser anfitrión.