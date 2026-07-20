Lo que necesitas saber:

120 mil personas abarrotaron la Plaza de Cibeles desde las 19:00 horas

¡Te imaginas el fiestón que se hubiera armado en México si la Selección hubiera sido Campeona del Mundo! La euforia del Mundial congregó a casi un millón de aficionados en el Ángel de la Independencia para los partidos contra Ecuador e Inglaterra y la cifra de esos días es similar a la que se reunió en España para celebrar a los nuevos campeones. 

La Selección de España, que le ganó en la final a Argentina, regresó a su país y los jugadores fueron recibidos como auténticos héroes, y las primeras cifras estiman que se reunieron dos millones de personas en Madrid. 

La Selección de España desfilaron desde la zona de Moncloa, cerca de las 20:00 horas, hora de allá, pasaron por la Puerta de Alcalá y llegaron a laPlaza de Cibeles, el epicentro de los festejos, a las 22:30 horas.

Desde las 19:00 horas la Plaza de Cibeles ya estaba abarrotada a la espera de los jugadores. Tan solo en ese lugar ya se habían congregado 120 mil personas, que esperaban a los futbolistas desde las 21:00 horas sin embargo los retrasos en los planes originales hicieron que la selección llegada una hora y media después. 

Los festejos de España
Los festejos de España

Ferran Torres, el nuevo héroe de España

Ya en Cibeles, el capitán de la Selección de España, Rodri, festejó el gol de Ferran Torres y recordó a los aficionados que muchas veces se pasaron de lanza con las críticas al delantero del Barcelona, por lo cual incitó a ovacionar al ‘Tiburón’.

“Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!”.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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