Lo que necesitas saber: 120 mil personas abarrotaron la Plaza de Cibeles desde las 19:00 horas

¡Te imaginas el fiestón que se hubiera armado en México si la Selección hubiera sido Campeona del Mundo! La euforia del Mundial congregó a casi un millón de aficionados en el Ángel de la Independencia para los partidos contra Ecuador e Inglaterra y la cifra de esos días es similar a la que se reunió en España para celebrar a los nuevos campeones.

La Selección de España, que le ganó en la final a Argentina, regresó a su país y los jugadores fueron recibidos como auténticos héroes, y las primeras cifras estiman que se reunieron dos millones de personas en Madrid.

OH, FERRAN



España entera se vuelve loca con EL TIBURÓN #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/xPHRi61URW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

La Selección de España desfilaron desde la zona de Moncloa, cerca de las 20:00 horas, hora de allá, pasaron por la Puerta de Alcalá y llegaron a laPlaza de Cibeles, el epicentro de los festejos, a las 22:30 horas.

Desde las 19:00 horas la Plaza de Cibeles ya estaba abarrotada a la espera de los jugadores. Tan solo en ese lugar ya se habían congregado 120 mil personas, que esperaban a los futbolistas desde las 21:00 horas sin embargo los retrasos en los planes originales hicieron que la selección llegada una hora y media después.

Los festejos de España

Ferran Torres, el nuevo héroe de España

Ya en Cibeles, el capitán de la Selección de España, Rodri, festejó el gol de Ferran Torres y recordó a los aficionados que muchas veces se pasaron de lanza con las críticas al delantero del Barcelona, por lo cual incitó a ovacionar al ‘Tiburón’.

“Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!”.