Lo que necesitas saber: El fiscal de Nueva York confirmó que Joaquín Guzmán López admitió haber orquestado el secuestro de 'El Mayo' Zambada.

Minutos después de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera sentenciado a cadena perpetua en EU, el fiscal de Nueva York, Joseph Nocella, aseguró que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconoció haber organizado el traslado del narcotraficante a territorio estadounidense.

De acuerdo con el fiscal, las autoridades de EU consideran que se trató de un secuestro y afirmaron que Guzmán López llevó a cabo esa acción con la expectativa de obtener algún beneficio en su proceso judicial.

Sin embargo, dejó claro que la respuesta del Departamento de Justicia fue un rotundo “no”.

Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López / Foto: Cuartoscuro

Según el fiscal, “El Güero” esperaba una recompensa

Nocella explicó que, al declararse culpable de cargos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado, Joaquín Guzmán López admitió haber orquestado el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada y esperaba que esa acción fuera tomada en cuenta por el gobierno estadounidense.

Sin embargo, el funcionario fue claro al afirmar que Estados Unidos no avala este tipo de acciones y que Guzmán López no recibió ni recibirá un trato especial por haber llevado a ‘El Mayo’ a territorio gringo.

“Estados Unidos dejó muy claro que no condonamos el secuestro y que no recibirá ningún reconocimiento por ello”, sostuvo el fiscal.

Aunque Guzmán López cambió su declaración a culpable en diciembre de 2025, hasta ahora no existe información pública que indique que haya alcanzado un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia.

Su próxima audiencia fue programada para el 31 de agosto y, de ser condenado, enfrentaría una posible sentencia de cadena perpetua, al igual que su papá, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.