Lo que necesitas saber: Vozinha se va del Mundial con casi 20 millones de seguidores en Instagram

Cabo Verde se despidió del Mundial con el orgullo intacto y como una de las selecciones consentidas. El equipo africano se ganó el corazón de miles de aficionados por todo el mundo y en gran parte el responsable es el veterano portero Vozinha, quien a sus 40 años hizo realidad uno de sus sueños: jugar ante Lionel Messi.

El portero de Cabo Verde, quien es profesor de voleibol en su país, fue la figura de su selección pese a la derrota 3-2 ante Argentina, y frustró varios intentos de la albiceleste, y en especial de Messi.

Elogios de Messi para Vozinha

Argentina tuvo que definir el partido en tiempos extra y al final Lionel Messi elogió la actuación de Vozinha, con quien se reunió al final del partido.

“Me dijeron que tiene 40 años y, para ser honesto, quedé asombrado por su actuación hoy. Estaba un poco frustrado después de tantos intentos, pero marqué un gol que fue muy importante. Me acerqué a él al final del partido y me felicitó”, dijo Lionel Messi.

Lionel Messi y Vozinha / Mexsport

Cabo Verde le impidió color al Mundial más grande de la historia y quizá no sea la última vez que escuchemos de esta selección, pues el gold de Sindy Lopes Cabral va a competir como el mejor gol del Mundial para el 2-2, en el primer tiempo extra y hasta el ‘Dibu’ Martinez lo reconoció. “Que golazo me metieron en el segundo, déjame de joder, boludo”.

“Algunas personas podrían subestimar a ciertos equipos, pero sabíamos que esto nunca iba a ser un partido fácil”, dijo Messi. “Eso es lo que hace que esta Copa del Mundo sea tan especial. Todo está increíblemente reñido, y cada partido es extremadamente difícil”.

Vozinha se despide orgulloso del Mundial

Vozinha también tuvo palabras al final del partido como una de así figuras no sólo de este partido, sino de todo el Mundial. “Estamos tristes por el resultado. No fue Vozinha contra Lionel Messi, sino Argentina contra Cabo Verde”.

“Nuestro equipo luchó, hizo todo lo posible para ganar este partido y no lo conseguimos, así que estamos tristes por el resultado, pero estamos satisfechos y orgullosos por el juego y por todo el recorrido que hemos hecho en este Mundial”.