Lo que necesitas saber:
Los octavos inician este sábado 4 de julio y Colombia será la única selección que haya jugado en los tres países anfitriones
Colombia hizo válidos los pronósticos y derrotó a Ghana en el Mundial 2026, victoria con la que se confirma como el último invitado a los octavos de final.
¿Cómo quedaron los octavos? Justo te traemos el bracket para que conozcas las llaves y quién podría jugar contra quién en caso de avanzar a cuartos.
Colombia vence a Ghana tal como se esperaba
Las Estrellas Negras demostraron contra Inglaterra que saben defenderse muy bien, pero Colombia encontró la vía para abrir la muralla temprano en el partido.
Apenas a los 14 minutos un desborde por la banda derecha trajo consigo un centro que techó a Luis Díaz, pero detrás llegó sin marca alguna Jhon Arias y no perdonó.
Su remate se fue directo al rincón de la portería con un toque sutil y así se abrió el marcador en favor de los sudamericanos.
Colombia es la última selección que se suma a octavos de final y ahora le toca enfrentar a Suiza en un partido que se antoja de pronóstico reservado, pero donde son ligeramente favoritos.
Además, el dato curioso es que Colombia será la única selección que haya jugado en los tres países anfitriones, pues estuvieron en fase de grupos en México, jugaron los 16vos en Estados Unidos, y los octavos los disputarán en Canadá.
Selecciones clasificadas a octavos de final del Mundial 2026
Ahora sí, vamos con los octavos de final que ya empiezan este mismo sábado 4 de julio.
Primero la lista de selecciones clasificadas.
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- España
- Portugal
- Suiza
- Egipto
- Argentina
- Colombia
Así quedan los octavos de final
- Canadá vs Marruecos
Sábado 4 de julio, 11:00 hrs, Houston
- Paraguay vs Francia
Sábado 4 de julio, 15:00 hrs, Filadelfia
- Brasil vs Noruega
Domingo 5 de julio, 14:00 hrs, Nueva York/Nueva Jersey
- México vs Inglaterra
Domingo 5 de julio, 18:00 hrs, Ciudad de México
- Portugal vs España
Lunes 6 de julio, 13:00 hrs, Dallas
- Estados Unidos vs Bélgica
Lunes 6 de julio, 18:00 hrs, Seattle
- Argentina vs Egipto
Martes 7 de julio, 10:00 hrs, Atlanta
- Suiza vs Colombia
Martes 7 de julio, 14:00 hrs, Vancouver