Lo que necesitas saber: Los octavos inician este sábado 4 de julio y Colombia será la única selección que haya jugado en los tres países anfitriones

Colombia hizo válidos los pronósticos y derrotó a Ghana en el Mundial 2026, victoria con la que se confirma como el último invitado a los octavos de final.

¿Cómo quedaron los octavos? Justo te traemos el bracket para que conozcas las llaves y quién podría jugar contra quién en caso de avanzar a cuartos.

Colombia vence a Ghana tal como se esperaba

Las Estrellas Negras demostraron contra Inglaterra que saben defenderse muy bien, pero Colombia encontró la vía para abrir la muralla temprano en el partido.

Apenas a los 14 minutos un desborde por la banda derecha trajo consigo un centro que techó a Luis Díaz, pero detrás llegó sin marca alguna Jhon Arias y no perdonó.

Su remate se fue directo al rincón de la portería con un toque sutil y así se abrió el marcador en favor de los sudamericanos.

Colombia es la última selección que se suma a octavos de final y ahora le toca enfrentar a Suiza en un partido que se antoja de pronóstico reservado, pero donde son ligeramente favoritos.

Además, el dato curioso es que Colombia será la única selección que haya jugado en los tres países anfitriones, pues estuvieron en fase de grupos en México, jugaron los 16vos en Estados Unidos, y los octavos los disputarán en Canadá.

Foto: Mexsport

Selecciones clasificadas a octavos de final del Mundial 2026

Ahora sí, vamos con los octavos de final que ya empiezan este mismo sábado 4 de julio.

Primero la lista de selecciones clasificadas.

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Suiza

Egipto

Argentina

Colombia

Así quedan los octavos de final

Canadá vs Marruecos

Sábado 4 de julio, 11:00 hrs, Houston

Sábado 4 de julio, 11:00 hrs, Houston Paraguay vs Francia

Sábado 4 de julio, 15:00 hrs, Filadelfia

Sábado 4 de julio, 15:00 hrs, Filadelfia Brasil vs Noruega

Domingo 5 de julio, 14:00 hrs, Nueva York/Nueva Jersey

Domingo 5 de julio, 14:00 hrs, Nueva York/Nueva Jersey México vs Inglaterra

Domingo 5 de julio, 18:00 hrs, Ciudad de México

Portugal vs España

Lunes 6 de julio, 13:00 hrs, Dallas

Lunes 6 de julio, 13:00 hrs, Dallas Estados Unidos vs Bélgica

Lunes 6 de julio, 18:00 hrs, Seattle

Lunes 6 de julio, 18:00 hrs, Seattle Argentina vs Egipto

Martes 7 de julio, 10:00 hrs, Atlanta

Martes 7 de julio, 10:00 hrs, Atlanta Suiza vs Colombia

Martes 7 de julio, 14:00 hrs, Vancouver