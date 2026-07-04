Lo que necesitas saber: El cablebús tendrá cierres escalonados en las Líneas 1, 2 y 3.

¡Ojo aquí! Las autoridades del Cablebús acaban de informar por medio de un comunicado que habrá cierre de estaciones para las líneas 1, 2 y 3, las mismas que pasan por la GAM, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

Y durante este cierre, se brindará el apoyo de unidades del RTP de forma gratuita, para que los usuarios puedan continuar con sus trayectos habituales.

Pero… ¿Desde cuándo? ¿Qué estaciones? ¿Cuál es el motivo de este cierre? Aquí te contamos lo que sabemos.

Foto: Cablebús CDMX

Cierres temporales en estaciones del Cablebús

Como ya lo mencionamos, habrá cierres temporales en algunas estaciones del cablebús para lo que son las líneas 1, 2 y 3. ¿El motivo? Es porque se le dará mantenimiento a los sistemas electromecánicos, cabinas y torres.

Y debido a estos mantenimientos, el cablebús tendrá cierres escalonados en sus líneas y así quedó el calendario:

Para la Línea 3 que va desde Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga , su cierre será del 13 al 26 de julio.

, su cierre será del 13 al 26 de julio. En la Línea 2 que sale de Constitución de 1917 a Santa Marta , su cierre es del 27 de julio al 9 de agosto.

, su cierre es del 27 de julio al 9 de agosto. Y para la Línea 1 de Indios Verdes a Cuautepec será del 10 al 23 de agosto.

Y el servicio de apoyo del RTP queda así:

Durante este cierre de estaciones en las 3 líneas, el RTP, como ya es costumbre, brindará apoyo de manera gratuita, pero tendrá diferentes rutas, es decir, no será así de corrido como va la línea, sino por rutas y así quedaron:

En el cierre de la Línea 3 contará con dos rutas y la primera es de Los Pinos/Constituyentes – PARCUR/Colegio de Arquitectos y la segunda es de Vasco de Quiroga – Cineteca.

Para el cierre de la Línea 2 se dividirá en bucles. El bucle B tiene 3 rutas, la primera es de Xalpa – Santa Martha, la segunda de Lomas de la Estancia – Santa Marta y la última ruta de San Miguel Teotongo – Santa Marta.

Para el bucle A, está dividida en 4 rutas, la primera es de Constitución de 1917 – Xalpa, la segunda es de Quetzalcóatl – Constitución de 1917, la tercera es de Torres Buena Vista – Constitución de 1917, y la última va de Xalpa – Constitución de 1917.

Y por último, cuando cierre la Línea 3, serán solamente dos las rutas del RTP, la primera que va de Indios Verdes – Cuautepec y la segunda de Indios Verdes – Tlaxpelco.

Así que ya lo sabes, no te vayan a agarrar de sorpresa estos cierres, así que mejor anótale bien.