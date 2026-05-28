El ‘extraño’ llamado del Chino Huerta a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Lo que necesitas saber: El estado físico de Alexis Vega genera dudas y no hay mucho de dónde elegir para cubrirlo en la lista final en caso de ser necesario

César el ‘Chino’ Huerta finalmente reporta con la Selección Mexicana junto a Raúl Jiménez para la concentración rumbo al Mundial 2026. Lo de Raúl era obvio y todo mundo lo sabía; lo del Chino genera algunas dudas.

Chino Huerta / Foto: @rscanderlecht

Chino Huerta llega con pocos minutos a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Y es que el jugador del Anderlecht viene con muy poco ritmo con su club como para pensar en el Mundial 2026. Acumula 196 minutos en lo que va del año, todos en mayo; de hecho es todo lo que ha jugado desde octubre de 2025.

Con la Selección Mexicana no juega desde el 15 de octubre contra Ecuador, partido donde tuvo 31 minutos en la cancha.

Y claro, todo ello es totalmente a causa de la lesión que lo mantuvo sin poder jugar, misma que lo llevó a cirugía en la pelvis por la pubalgia que sufrió. Se supone que podría jugar a mediados de enero, pero una recaída lo mandó de nuevo al quirófano, por eso regresó hasta mayo.

Comunicado anunciando que el Chino Huerta se une a la Selección / Vía @miseleccionmx

¿Por qué convocan al Chino Huerta si no trae ritmo suficiente?

Mucha afición ha criticado gacho el llamado del Chino Huerta, pero no se trata de un capricho de Javier Aguirre. En el entorno de la Selección se habla de que el Vasco no está del todo convencido del estado físico de Alexis Vega por su lesión en la rodilla, por lo que César sería el plan B en caso de que al final decida no llevar al delantero del Toluca al Mundial 2026.

Y es ahí donde resulta inevitable pensar en lo limitada que está la baraja de futbolistas mexicanos. Llamar al Chino Huerta a pesar del contexto que arrastra, refleja que México no tiene muchas opciones como para llenar la lista final de 26 jugadores en caso de que alguno de los elegidos no pueda llegar a la Copa del Mundo.

Como explicaron en la mesa de ESPN, Alexis Vega y Chino Huerta buscan ser el extremo por izquierda del Tricolor, donde también se cuenta con Julián Quiñones, que por ser campeón de goleo en Arabia, parece tener ganada la carrera por la titularidad.

Chino Huerta ante Ecuador / Foto: Mexsport

El amistoso de México vs Australia será clave

Naturalmente todo esto es especulación. Javier Aguirre sabe por qué llamó al Chino Huerta y él decidirá al final quién entra en la lista final para el Mundial 2026 o si de plano llama a los tres para tener totalmente cubierta la posición.

Y para eso, el juego contra Australia del próximo 30 de mayo será clave. Chino Huerta podría tener minutos para mostrar que quienes lo critican se equivocan o tienen razón en negarse a verlo en el Mundial 2026. Será el último partido de la Selección Mexicana antes de entregar la lista final de 26 jugadores, así que es el último llamado para ganarse un lugar (aquí te decimos dónde ver ese partido).