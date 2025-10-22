Lo que necesitas saber:

Las eliminatorias para el Mundial Femenil 2027 comienzan en noviembre, así que Nueva Zelanda es la última prueba antes de eso

La Selección Femenil de México vuelve a la actividad en esta Fecha FIFA, con un par de partidos contra una rival muy exótica: Nueva Zelanda. Quizá no sea LA RIVAL, pero ver a las nuestras siempre resulta en juegos entretenidos y por eso traemos el dato para ver ambos partidos.

Además, son duelos de preparación pensando en las eliminatorias para el Mundial Femenil de Brasil 2027, los últimos de hecho.

Dónde ver el México vs Nueva Zelanda Femenil
Foto: @miselecionfem

México vs Nueva Zelanda: ¿Dónde ver el amistoso de la Selección Femenil?

Serán dos partidos, uno el 23 de octubre y el otro el 28, pero vamos por partes y empecemos por hablar del primer encuentro.

El México vs Nueva Zelanda Femenil se juega este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión no va por TV esta vez, estará disponible solo en las redes de “La Femenil Donde Sea”, en Facebook y Youtube.

PartidoFecha y HoraTransmisiónLinks
México vs Nueva Zelanda FemenilJueves 23 de octubre 20:00 horasFacebook y Youtube de la Selección MexicanaSelección Nacional de México (FB)
@miseleccionmx (YT)
Dónde ver el México vs Nueva Zelanda Femenil
Foto: @miselecionfem

México vs Nueva Zelanda, última prueba antes de las eliminatorias para el Mundial Femenil 2027

Como decíamos antes, la Selección Femenil aprovechará estos juegos contra Nueva Zelanda como última prueba antes de empezar el camino al Mundial Femenil 2027.

Las eliminatorias (donde enfrentará a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente e Islas Vírgenes) comienzan en noviembre de este año y la primera fase termina en abril de 2026.

México debutará en la eliminatoria contra San Vicente el 29 de noviembre, su segundo partido será en marzo, y cerrará la primera fase con dos partidos en abril.

Dónde ver el México vs Nueva Zelanda Femenil
Foto: @miselecionfem

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

issac del toro mexico

¡Isaac del Toro gana en México! Se lleva el contrarreloj del Campeonato Nacional y va por más
Lesión de Rodrigo Huescas lo deja fuera toda la temporada

Rodrigo Huescas ya fue operado y se pierde el resto de la temporada por lesión
nuevo contrato de Messi con Inter Miami

¡Hasta 2028! Algunas razones para celebrar el nuevo contrato de Messi con Inter Miami
Red de apuestas ilegales en la NBA

Terry Rozier, Chauncey Billups y más detenidos por el FBI: Todo sobre la red de apuestas ilegales en la NBA

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook