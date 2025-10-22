Dónde ver el México vs Nueva Zelanda Femenil

Lo que necesitas saber: Las eliminatorias para el Mundial Femenil 2027 comienzan en noviembre, así que Nueva Zelanda es la última prueba antes de eso

La Selección Femenil de México vuelve a la actividad en esta Fecha FIFA, con un par de partidos contra una rival muy exótica: Nueva Zelanda. Quizá no sea LA RIVAL, pero ver a las nuestras siempre resulta en juegos entretenidos y por eso traemos el dato para ver ambos partidos.

Además, son duelos de preparación pensando en las eliminatorias para el Mundial Femenil de Brasil 2027, los últimos de hecho.

Foto: @miselecionfem

México vs Nueva Zelanda: ¿Dónde ver el amistoso de la Selección Femenil?

Serán dos partidos, uno el 23 de octubre y el otro el 28, pero vamos por partes y empecemos por hablar del primer encuentro.

El México vs Nueva Zelanda Femenil se juega este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. La transmisión no va por TV esta vez, estará disponible solo en las redes de “La Femenil Donde Sea”, en Facebook y Youtube.

Partido Fecha y Hora Transmisión Links México vs Nueva Zelanda Femenil Jueves 23 de octubre 20:00 horas Facebook y Youtube de la Selección Mexicana Selección Nacional de México (FB)

@miseleccionmx (YT)

Foto: @miselecionfem

México vs Nueva Zelanda, última prueba antes de las eliminatorias para el Mundial Femenil 2027

Como decíamos antes, la Selección Femenil aprovechará estos juegos contra Nueva Zelanda como última prueba antes de empezar el camino al Mundial Femenil 2027.

Las eliminatorias (donde enfrentará a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente e Islas Vírgenes) comienzan en noviembre de este año y la primera fase termina en abril de 2026.

México debutará en la eliminatoria contra San Vicente el 29 de noviembre, su segundo partido será en marzo, y cerrará la primera fase con dos partidos en abril.