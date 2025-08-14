Miah Zuazua se disculpa por la pelea con Natividad Martínez

Lo que necesitas saber: Después de las dos expulsiones, Juárez se llevó la victoria 2-0 sobre Xolos.

Miah Zuazua y Natividad Martínez protagonizaron, para mal, el partido entre Juárez vs Xolos de la jornada 5 de la Liga Mx Femenil. Ambas jugadores se pelearon en plena cancha, delante de la afición, jugadoras y árbitras. Esas escenas que no deben verse en el futbol sea varonil o femenil.

Cada una recibió una merecida tarjeta roja y se fueron expulsadas del partido. Y aunque hasta ahora, la Liga no ha emitido un comunicado al respecto, al menos Miah ya se disculpó.

Miah Zuazua vs Natividad Martínez / Fotografía Mexsport por Christian Torres Chávez

Las disculpas de Miah Zuazua tras la pelea

Después de todo el caos, Miah Zuazua le ofreció disculpas al entrenador de Juárez, Óscar Fernández, por dejar al equipo con 10 elementos. Y para su fortuna, las ‘Bravas’ no se vieron afectadas, al contrario se llevaron la victoria 2-0 sobre Xolos.

“Con Miah hablé justo cuando llegaba, me pidió disculpas, no he visto la acción, no he visto nada, en tele solo ese momento, ella me pidió disculpas porque al final nos deja con 10“. Explicó Fernández tras el partido.

Días después la futblista de Juárez compartió un comunicado disculpándose también con la afición y sus compañeras de equipo.

Comunicado de Miah Zuazua para disculparse por la pelea

Así fue la pelea de Miah Zuazua vs Natividad Martínez

Por allá del minuto 22 del partido, Natividad Martínez le robó el balón a Miah Zuazua, quién al intentar recuperarlo le plantó un codazo a la jugadora de Xolos y ahí empezó el pleito. No solo se hicieron de palabras, se fueron directo a los golpes.

Zuazua terminó en el suelo con la playera rota, mientras Natividad la jalaba del cabello. Sus compañeras y hasta parte del cuerpo arbitral tuvieron que separarlas.

Las dos se fueron expulsadas. Hasta el momento no hay comunicado ni de la Liga ni de los dos equipos sobre la pelea y se desconoce si recibirán una sanción extra a la tarjeta roja.