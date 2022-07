Entre todo lo que pasó desde que surgió el rumor de la posible llegada de Dani Alves a la Liga MX, sin duda su “pleito” con Miguel Herrera fue de lo más destacado. ¿No lo recuerdas? Descuida, por acá te platicamos.

Como podrás recordar, en un principio se dijo que Pumas y Tigres eran los dos equipos mexicanos interesados en fichar al brasileño. Peeeeeero, Miguel Herrera de inmediato salió a desmentir esa información; dijo que al menos él no tenía intención de tenerlo en su plantilla.

El asunto se puso rudo cuando Dani Alves se enteró de lo dicho por Miguel Herrera. Y sí, le contestó fuerte: “El pinch# wey maneja el tiempo ahora”, escribió en un tuit (tsssss).

En fin. Pasaron los días, por ahí el León anduvo queriendo sumarse a la conversación y más. Pero tras todos los dimes y diretes, Pumas finalmente hizo oficial el fichaje del brasileño y naturalmente había que conocer la opinión de Miguel Herrera al respecto.

Fue por eso que este 22 de julio, en conferencia de prensa, no faltó la pregunta sobre el fichaje de Dani Alves para el DT de Tigres. ¿Qué dijo? Pues básicamente que él nunca criticó al lateral y que se trata de una gran noticia… simplemente no era una posición que él necesitara llenar en su plantel.

“Lo dije primero, pero toman cualquier cosa los medios. Lo dije, cualquiera que lleve a Dani Alves iba a ser una bomba porque es un extraordinario jugador. No era la posición que yo necesitaba. No tenía plazas de extranjeros “.

Además aclaró que decir que Dani Alves no es un buen jugador sería de plano una estupidez ya que se trata del futbolista con más títulos en la historia (especialmente por los conseguidos con el Barcelona).

“En ningún momento dije que Alves no era un gran jugador, es el más exitoso en toda la época del futbol, ¿como voy a decir decir esa estupidez? Es un gran jugador, pero no era lo que necesitaba para el equipo porque tengo cubierta esa plaza. ¿Es una noticia bomba? Pues claro, como cuando vino Ronaldinho. Pumas a lo mejor sí lo necesitaba. Yo no lo necesitaba”.