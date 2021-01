Cualquier comete un error, ¿cierto? Pues resulta que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, habló sobre un posible regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, pero mostró que desconoce un dato muy importante.

El directivo estuvo presente en un episodio del podcast En Tus Zapatos, conducido por Adriana Monsalve y Geo González, quienes le preguntaron qué sucederá con las negociaciones para que pueda participar nuevamente en el torneo más importante de Conmebol.

Mikel Arriola explicó que el organismo sudamericano y la Concacaf están interesados en que México vuelva a contar con participantes en la Libertadores. Además, una de sus intenciones sería que la final de vuelta de esta competencia pueda jugarse en territorio azteca.

“El tema está abierto. Lo que sí es que no vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Es decir, si México lleva más recursos pero resulta que no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, ahí sí estamos en desventaja y no lo debemos aceptar“, comentó el presidente.

Y ahí es donde se encuentra su error, ya que desde febrero de 2018, la Conmebol anunció que el campeón de la Copa Libertadores se definiría a partido único y no con ida y vuelta, como ocurrió durante muchos años.

Semanas difíciles para Mikel Arriola

La gestión del presidente de la Liga MX comenzó el primer día de 2021 y no ha sido nada sencilla. La pandemia de COVID-19 es un tema delicado y se complica todavía más con las indisciplinas de varios futbolistas.

Ante esta situación, Mikel Arriola realizó un extenso análisis, defendió que algunos clubes abran sus puertas a la afición con el argumento del apoyo al sector financiero con base en el semáforo epidemiológico de cada estado y destacó la incorporación de nuevos protocolos y métodos de detección del coronavirus.

“Hemos ido de menos a más. Se canceló el Clausura 2020, se perdieron partidos y recursos. Se generó un protocolo junto al gobierno federal y se basó en el semáforo que todos conocemos. Ahora implementamos pruebas nuevas y cada 10 días“, agregó.