Lo que necesitas saber:

Los Brewers se fundaron en 1969, pero Milwaukee ganó una Serie Mundial en 1957

Este 28 de octubre fuimos testigos de historia pura… ¡Los Brewers ganaron su primera Serie Mundial en 57 años de existencia! ¿Notaste que dijimos solo Brewers y no Milwaukee Brewers? Es porque para la ciudad no es su primer campeonato de Grandes Ligas.

Milwaukee ya había saboreado las mieles de tener un equipo campeón de la MLB, pero no fueron los Cerveceros. Ocurrió en 1957, 12 años antes de que su actual franquicia naciera.

Milwaukee ya había ganado una ganado una Serie Mundial, pero no con los Brewers
Foto: MLB (Facebook)

Milwaukee Brewers, campeones de la Serie Mundial 2026

Si la Serie Mundial 2026 no fue barrida, es porque los Rays se aferraron con las uñas a la victoria en el juego 4. Fuera de eso los Brewers fueron muy superiores hombre por hombre, pitcheo por pitcheo y entrada por entrada.

Una supercomputadora había predicho que sería una serie dispareja y no se equivocó. Jackson Chourio, William Contreras, los mexicanos JoJo Romero y Joey Ortiz, Jacob Misiorowski y más grandes peloteros que no tienen el valor de otros, pero sí la misma o más calidad, confirmaron por qué fueron el mejor equipo de toda la temporada con récord de victorias para la franquicia.

Los Brewers se fundaron en 1969 como los Seattle Pilots y un año después pasaron a ser los Cerveceros de Milwaukee. Desde entonces solo habían jugado una Serie Mundial, en 1982, donde perdieron.

Hoy salen de la lista de equipos que jamás habían sido campeones de las Grandes Ligas, dejando en ella a los propios Rays junto con Padres, Mariners y Rockies.

Cuando Milwaukee ganó una Serie Mundial antes de los Brewers

Pero lo dicho: antes de Brewers otro equipo le dio una Serie Mundial a Milwaukee. Fueron los Braves, que jugaron en la ciudad de 1953 a 1965. Se impusieron a los Yankees en la temporada de 1957, curiosamente también rompiendo una larga racha de 43 años sin ser campeones.

No, Milwaukee no es una ciudad ganadora en los deportes de Estados Unidos, pero vaya que han tenido equipos dominantes cuando conquistan títulos. Los Brewers ya tienen un lugar en la historia.

Milwaukee ya había ganado una ganado una Serie Mundial, pero no con los Brewers
Fotos: Milwaukee Brewers (Facebook)

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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