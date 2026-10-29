Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda en México, a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció a los 92 años de edad.

Lo que necesitas saber: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció a los 92 años de edad.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder histórico de la izquierda mexicana, falleció a los 92 años de edad.

Esta noticia se dio a conocer la noche del 28 de octubre por medios nacionales e internacionales —El País confirmó con fuentes.

Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno de CDMX // Foto: Cuartoscuro

Y ha provocado la reacción de distintos personajes de la política mexicana (desde el PRI hasta Morena), por su obvia importancia en la historia de México.

Cuauhtémoc Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1° de mayo de 1934, hijo del presidente Lázaro Cárdenas, quien gobernó México de 1934 a 1940.

Cardenas Solórzano fue ingeniero civil, militante del PRI desde la década de los 50 y hasta los 70, político del movimiento de la corriente de izquierda en México y el primer jefe de gobierno del Distrito Federal (CDMX) elegido mediante el voto popular.

Cuauhtémoc Cárdenas también fue el fundador del ya desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Que en sus inicios se convirtió en la oposición del PRI y, luego, muchos de sus integrantes pasaron a Morena.

Foto: Cuartoscuro.

El también presidente de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo en Pemex —nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de 2026— fue 3 veces candidato a la Presidencia de México.

En 1988, 1994 y 2000 convirtiéndose en un referente del sistema democrático en la política del país y su alternancia.

Muchos de sus papás, mamás y abuelitos recuerdan las elecciones de 1988 en las que la izquierda liderada por Cuauhtémoc Cárdenas irrumpió con tal fuerza que “casualmente” se registró la llamada caída del sistema el día de las votaciones (el 6 de julio).

Es decir, se interrumpió el sistema de cómputo de los resultados de la elección presidencial y después de eso los mexicanos se enteraron que había ganado el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.

Este capítulo de la historia mexicana fue señalado por la sociedad como el “fraude electoral”.

“Un hombre de principios firmes”: Sheinbaum

Al primer minuto de que esta noticia circuló en redes sociales, distintos personajes políticos publicaron sus condolencias a la familia de Cuauhtémoc Cárdenas.

Desde el presidente Nacional del PRI Alito Moreno, el diputado de Morena Ricardo Monreal, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, el exjefe de gobierno de CDMX Miguel Ángel Mancera, Martí Batres, director del ISSSTE; y hasta AMLO.

Foto: @lopezobrador_.

Y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien publicó un largo mensaje dedicado a Cuauhtémoc Cárdenas:

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales”.

Foto: @Claudiashein.

De acuerdo con La Jornada, Cuauhtémoc Cárdenas —cuya causa de muerte aún no es pública— será velado en el Panteón Francés el 29 de octubre.