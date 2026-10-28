Lo que necesitas saber: Santiago Giménez arrancó de titular y marcó el gol de la victoria.

¡Santiago Giménez marcó gol y mandó al Porto FC a las semifinales de la Copa de Portugal! Los ‘Dragones’ derrotaron 1-0 al Académico de Viseu Futebol Clube en los cuartos de final y sellaron su pase a la siguiente ronda.

Después de varios meses sin mover las redes, el ‘Bebote’ rompió la sequía. Esperemos que ese gol le ayude a recuperar la confianza y, sobre todo, a conseguir más minutos en el Porto.

Fotografía FC Porto vía Instagram

Santiago Giménez marca el gol de la victoria

El gol de Santiago Giménez llegó en la recta final del primer tiempo. El árbitro marcó penal a favor del Porto tras una mano de Hugo Gambor; el defensa se cruzó en el trayecto del balón después del despeje de su portero y, para su mala suerte, esa jugada sentenció el juego.

Santi, quien arrancó de titular y que había dado un aviso momentos antes de la falta, fue el encargado de cobrar el penal. Miren nada más esa definición, todavía tiene el toque.

Ese fue el único gol del partido, el suficiente para sellar el pase del Porto a las semifinales y convertir a Santi en el héroe. Después de tantos meses de resultados complicados, logró hacerse presente en el marcador una vez más.

Ahora, el reto será mejorar ese nivel, sumar más minutos, seguir marcando goles con el Porto, al menos, en las semifinales de la Copa a la que clasificó al equipo. Entre más ritmo agarre en Portugal, mejor llegará a las convocatorias de la Selección Mexicana, donde escasean los goles.