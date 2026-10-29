Joey Ortiz y JoJo Romero se unen a la lista de mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB en la historia

Lo que necesitas saber: Un total de 19 peloteros mexicanos han conquistado el Trofeo de las Grandes Ligas

Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana y para ejemplo están Joey Ortiz y JoJo Romero. Ambos nacieron en Estados Unidos, pero son más mexicanos que nada y ya pueden presumir que ganaron una Serie Mundial.

Los dos fueron claves en los triunfos que llevaron a los Brewers a romper una racha de 44 años sin disputar el campeonato de las Grandes Ligas, especialmente el relevista. Y sí, ambos tuvieron participación en el Clásico de Otoño con actuaciones dignas.

Joey Ortiz y JoJo Romero, los mexicanos campeones de la Serie Mundial 2026 con Brewers

Vamos primero con Joey Ortiz

Joey Ortiz nació en Garden Grove, California, con ascendencia mexicana. Fue seleccionado en el draft de 2019 por los Orioles de Baltimore, jugando en sus equipos de ligas menores hasta 2024.

Fue en febrero de ese año cuando pasó a Milwaukee, aunque se ganó un lugar en la novena titular hasta 2025.

¿Es mexicano? ¡Obvio! Este año fue parte del roster de la Selección Mexicana que participó en el Clásico Mundial de Beisbol. Joey Ortiz estuvo en los 4 juegos de México, con 10 turnos al bat, 3 hits, dos carreras anotadas y una producida.

Joey Ortiz con la Selección Mexicana de Beisbol

¿Y qué hay de JoJo Romero?

En cuanto a JoJo Romero, también nació en California de padres mexicanos. Fue seleccionado en el draft de 2016 y debutó en la MLB cuatro años después con los Phillies.

Pasó a los Cardinals en 2022 y se mantuvo en San Luis otros cuatro años antes de firmar con Brewers. En ese lapso participó también en el Clásico Mundial de Beisbol, en su caso en 2023.

JoJo fue fundamental en el juego 4 de la serie de campeonato donde los Brewers completaron la barrida contra Dodgers: solo le permitió un hit a Kyle Tucker, pero ponchó a Ohtani, Freeman y Muncy. ¡Desquició a la ofensiva de Los Ángeles!

Todos los mexicanos que han ganado una Serie Mundial

Obviamente el primer nombre que se viene a la memoria cuando hablamos de mexicanos campeones de la Serie Mundial, es el de Fernando Valenzuela. Sin embargo, son ya 19 los peloteros de nuestro país que alcanzan el olimpo de las Grandes Ligas.

JoJo Romero y Joey Ortiz rompen una racha de 4 años sin ver a uno de los nuestros con el Trofeo del Comisionado: