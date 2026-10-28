Lo que necesitas saber: Al menos 68 personas han fallecido tras el accidente de trenes en España

Los 24 partidos programados en la Copa del Rey del miércoles 28 de octubre fueron aplazados como muestra del luto en España por el accidente ocurrido cerca de la localidad de Toledo, donde dos trenes de alta velocidad se impactaron y dejaron al menos 68 personas fallecidas.

Partidos de la Copa del Rey se aplazan por tragedia en Toledo

Entre los 48 equipos que tendrían actividad en la primera ronda de la Copa del Rey se encuentra el Valencia, equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre, así como el Real Betis, en el cual milita el mundialista con la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo.

Foto: @interiorgob.

La decisión de aplazar todos los partíos llegó por parte de la Real Federación Española de Futbol, que apela a una “muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido la madrugada del miércoles en la provincia de Toledo”.

“La RFEF anunciará en los próximos días el calendario revisado del torneo y los horarios definitivos de los partidos aplazados”, indica el comunicado de la federación española.

Se aplaza el debut de Javier Aguirre y Valencia en la Copa del Rey

El Valencia de Javier Aguirre debía visitar este día al modesto Tavernes, de la misma región de Valencia, por lo cual el plantel del ‘Vasco’ no debía hacer un traslado importante.

Fotografía valenciacf.com

En tanto el Real Betis tenía que visitar al equipo madrileño de Navalcarnero, de la Cuarta División.

Por ahora los partidos programados para el jueves 29 de octubre se mantienen conforme al plan original, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, e involucra a equipos como Athletic de Bilbao y Sevilla.

Real Madrid y Barcelona comenzarán su participación en la Copa del Rey hasta los Dieciseisavos de Final, que se jugaría hasta 2027.