Puede que cueste un poco de trabajo pensar que el beisbol y el arte pueden unirse, pero sucede y la CDMX es hoy un vivo ejemplo de ello. Si vas a dar el rol por Paseo de la Reforma te encontrarás con MLB Art Parade, un exhibición única y maravillosa con motivo del Home Run Derby X que se celebrará en la capital mexicana.

Foto: Sopitas.com

Hablamos de 9 obras y murales ubicados entre la Estela de Luz y la Diana Cazadora. Son 9 nada más porque ese es un número muy importante en el beisbol: nueve entradas, nueve jugadores por equipo, etc.

Pero no creas que por ser poquitos no disfrutarás de una experiencia inolvidable. Neta cada obra y mural te deja asombrado desde el momento en que vas acercándote a su periferia. Y créeme, una vez que estás de frente a dicho arte, no puedes dejar de contemplarlo por varios minutos.

Foto: Sopitas.com

¡El beisbol y el arte se apoderaron de la CDMX!

Distintos artistas urbanos se rifaron cada pieza con un motivo muy particlar. Desde rememorar ese primer encuentro de un niño o una niña con el beisbol, la tan famosa Kiss Cam en la MLB, el amor en medio de los clásicos que más rivalidad despiertan, y hasta la presencia cada vez más fuerte de las mujeres en el rey de los deportes.

“Quise poner a estos dos aficionados enamorados, pero que cada uno le va a un equipo súper diferente, a los Yankees y a los Red Sox. Entonces representar un clásico del beisbol y al mismo tiempo poner dos aficionados así se me hizo súper increíble, me encantó la experiencia” dijo la artista Andre AMX.

Foto: Sopitas.com

Uno de nuestros favoritos fue el mural de la colombiana Ela Rincón, donde vemos a una niña en hombros de su padre en una representación de su primer juego de pelota: “Quería hacer una analogía sobre estas primeras miradas, sobre estas pasiones generadas en el deporte; también quería representar mucho la feminidad, ella para mí representa eso: una mujer en sus inicios abriéndose camino en el deporte”.

Foto: Sopitas.com

Si te animas a lanzarte podrás conocer a fondo cada obra y mural escaneando el código QR que está a un costado de cada pieza. Por ahí habrá una sorpresa muy especial cortesía de la tecnología en el mural que hace homenaje a la Kiss Cam, para que prepares bien tu celular y tomes muchas fotos y videos para tu Instagram.

Foto: Sopitas.com

Foto: Sopitas.com

Foto: Sopitas.com

Foto: Sopitas.com

¿Hasta cuándo puedes disfrutar del MLB Art Parade?

MLB Art Parade fue inagurado este mismo viernes 7 de octubre y estará en Paseo de la Reforma hasta el domingo 16. Recuerda, es con motivo del Home Run Derby X, el cual se celebrará el sábado 15 de octubre en Campo Marte, un día antes de que la exhibición se vaya.

Ya no lo sigas pénsando, lánzate de una vez o ve planeando tu visita. La MLB anda tirando la casa por la ventana acá en México y hay que aprovechar. Piénsalo: tú, tu pareja, tu familia, arte, beisbol… ¡arte sobre beisbol! ¿Qué más se puede pedir?