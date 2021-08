¿Qué es “Field of Dreams”? La MLB se voló la barda con la recreación de una película en el Yankees vs White Sox

Lo que pudo ser un juego más entre los New York Yankees y los Chicago White Sox, se convirtió en un día y un juego inolvidable. La MLB se voló la barda al trasladar este juego de temporada regular al escenario de “Field of Dreams”, una de las películas más icónicas dentro de la cultura del beisbol.

El partido se trasladó literalmente a Iowa, por lo que estadísticamente ninguno de los equipos funge como local. El partido queda marcado en el calendario con sede en cancha neutral y aquí viene toda la historia.

Seby Zavala has us smiling from 🌽 ear to ear 🌽 pic.twitter.com/Qp6BbM87xH — Chicago White Sox (@whitesox) August 13, 2021

¿Qué es “Field of Dreams”?

Se trata de una película que fue estrenada en 1989 y cuenta la historia de un granjero de Iowa, interpretado por el actor Kevin Costner, aficionado en la vida real a los Dodgers. Este granjero jugaba beisbol en sus campos de maíz y escucha una voz que le insiste en construir una cancha de beisbol real.

El personaje que interpreta Kevin Costner se identifica como un aficionado a Chicago. El filme está basado en la novela “Shoeless Joe” y tuvo tres nominaciones al Oscar como Mejor Película, Mejor guión adaptado y mejor banda sonora.

La recreación de la MLB

En una de las escenas de la película se aprecian diferentes uniformes vintage de varios equipos de la MLB y para el partido de la temporada regular se optó por llevar a Iowa a los White Sox, para honrar el fanatismo del personaje de la película y claro que ambas novenas lucieron uniformes retro.

Pero lo que quedará guardado en la memoria es el inicio del juego, pues resultó tan emotivo como espectacular, ya que de los sembradíos salió Kevin Costner y recreó la escena en la cual sale hacia el diamante y detrás de él los jugadores de ambas novenas.

En el centro del campo, un micrófono esperaba a Costner quien replicó la línea de la película para dar inicio al juego: “¿Es esto el cielo?”.

Aún no llegamos a la Serie Mundial ¡y ya tenemos garantizado el mejor partido de año en la MLB!, pues nos regaló imágenes que te transportan a la época que relata la película. ¡Fue como un sueño hecho realidad!

La cancha replicó el marcador clásico de madera que se llenaba con láminas que indicaban el número de carreras y que se cambiaban manualmente, así que aplausos para la MLB.

¿Dónde puedo ver “Field of Dreams”?

La película está disponible en diversas plataformas digitales, entre ellas Amazon Prime Video, estará disponible durante todo el mes de agosto, de acuerdo con información de MLB México.

Pero eso no es todo, ya que en un intento por buscar nuevos aficionados, ofrecerá su propia simulación en MLB The Show con una actualización gratuita para jugadores de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X | S.