¡La MLB vuelve a México! Después de abandonarnos en 2025, las Grandes Ligas regresan a nuestro país para 2026, 100% real no fake, confirmado por la mismísima MLB.

Será una serie de dos juegos entre Padres y D-Backs, y sí, nuevamente se jugará en el Estadio Alfredo Harp Helú, que es por muchos motivos uno de los mejores estadios en todo el país.

Trofeo del Comisionado de la MLB en México
Trofeo del Comisionado de la MLB en México / Fotografía: Sergio Ramírez

MLB confirma su regreso a México en 2026

“¡El mejor béisbol del mundo está de vuelta en México! D-Backs y Padres disputarán una serie de dos juegos de temporada regular el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú“.

Te dijimos que la misma MLB lo había hecho oficial y ese fue el mensaje que sacaron. De hecho se podría decir que la noticia estaba confirmada desde que se inauguró el MLB Clubhouse en CDMX este año, donde Rodrigo Fernández, director de la oficina de MLB México, dio a conocer que solo faltaba confirmar a los equipos.

Bueno, lo dicho, ya tenemos definidos a esos equipos: San Diego Padres y Arizona D-Backs se enfrentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú el 25 y 26 de abril.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para la serie entre Padres y D-Backs en México?

¿Tú también vas a ir, verdad? Porque nosotros sí. Bueno, para eso hay que comprar boletos, los cuales salen a la venta el próximo 19 de enero a través de ticketmaster.

En los próximos días se darán a conocer los precios de los boletos, para que andes pendiente porque acá te avisamos cuando lo hagan.

¡Grandes Ligas en el Diamante de Fuego! MLB regresa a México en 2026 con Padres vs D-Backs
Foto: MLB México

¿Cuántas veces se han jugado partidos de la MLB en México?

Recordemos un poquito cómo ha sido la historia entre la MLB y México, ¿te late? En total se han jugado 7 series desde 1996.

  • 1996: Padres vs Mets en Monterrey
  • 1999: Padres vs Rockies en Monterrey
  • 2018: Dodgers vs Padres en Monterrey
  • 2019: Cardinals vs Reds en Monterrey
  • 2019: Astros vs Angels en Monterrey
  • 2023: Padres vs Giants en CDMX
  • 2024: Astros vs Rockies en CDMX
  • 2026: San Diego Padres vs Arizona D-Backs en CDMX

Bien dicen los Padres que México ya es su segunda casa, porque como ves, será la quinta ocasión que jueguen en nuestro país.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Champions League 2026: Partidos y tabla de posiciones
Boletos para el México vs Portugal Fanki

Tampoco pudimos comprar boletos para el México vs Portugal y los memes no perdonan a Fanki
¿Cuándo juega Cruz Azul el próximo Mundial de Clubes?

No se pudo en la Intercontinental: ¿Cuándo juega Cruz Azul el Mundial de Clubes?
Alexis Vega en duda para la final entre Toluca vs Tigres: ¿Qué tiene?

Alexis Vega en duda para la final entre Toluca vs Tigres: ¿Qué tiene?

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook