¡La MLB vuelve a México! Después de abandonarnos en 2025, las Grandes Ligas regresan a nuestro país para 2026, 100% real no fake, confirmado por la mismísima MLB.

Será una serie de dos juegos entre Padres y D-Backs, y sí, nuevamente se jugará en el Estadio Alfredo Harp Helú, que es por muchos motivos uno de los mejores estadios en todo el país.

Trofeo del Comisionado de la MLB en México / Fotografía: Sergio Ramírez

MLB confirma su regreso a México en 2026

“¡El mejor béisbol del mundo está de vuelta en México! D-Backs y Padres disputarán una serie de dos juegos de temporada regular el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú“.

Te dijimos que la misma MLB lo había hecho oficial y ese fue el mensaje que sacaron. De hecho se podría decir que la noticia estaba confirmada desde que se inauguró el MLB Clubhouse en CDMX este año, donde Rodrigo Fernández, director de la oficina de MLB México, dio a conocer que solo faltaba confirmar a los equipos.

Bueno, lo dicho, ya tenemos definidos a esos equipos: San Diego Padres y Arizona D-Backs se enfrentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú el 25 y 26 de abril.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para la serie entre Padres y D-Backs en México?

¿Tú también vas a ir, verdad? Porque nosotros sí. Bueno, para eso hay que comprar boletos, los cuales salen a la venta el próximo 19 de enero a través de ticketmaster.

En los próximos días se darán a conocer los precios de los boletos, para que andes pendiente porque acá te avisamos cuando lo hagan.

Foto: MLB México

¿Cuántas veces se han jugado partidos de la MLB en México?

Recordemos un poquito cómo ha sido la historia entre la MLB y México, ¿te late? En total se han jugado 7 series desde 1996.

1996: Padres vs Mets en Monterrey

1999: Padres vs Rockies en Monterrey

2018: Dodgers vs Padres en Monterrey

2019: Cardinals vs Reds en Monterrey

2019: Astros vs Angels en Monterrey

2023: Padres vs Giants en CDMX

2024: Astros vs Rockies en CDMX

2026: San Diego Padres vs Arizona D-Backs en CDMX

Bien dicen los Padres que México ya es su segunda casa, porque como ves, será la quinta ocasión que jueguen en nuestro país.