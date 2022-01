¡Sólo uno irá al Mundial! Salah y Mané se enfrentarán por un boleto a Qatar 2022

Finalmente quedaron listos los cruces para definir a las 5 selecciones que irán a Qatar 2022 por parte de África, y el destino ha querido que Mohamed Salah y Sadio Mané pisen de nuevo la misma cancha, pero ahora con camisetas diferentes. Egipto y Senegal quedaron emparejados en la etapa final de las elimatorias, así que sólo uno de ellos estará en el Mundial.

Salah y Mané, frente a frente por un boleto al Mundial

La Confederación Africana de Futbol (CAF) realizó el sorteo de la tercera ronda de las eliminatorias este 21 de enero, y claro, rápidamente destacó el duelo entre Egipto y Senegal por encima del resto (que no dejan de ser llamativos también).

Y es que no se necesita ser aficionado al Liverpool para reconocer que Salah y Mané son dos de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. Sea quien sea el que se quede fuera del Qatar 2022, estará en la lista de grandes figuras que extrañaremos en el Mundial, sin duda.

OFICIAL. Egipto y Senegal se enfrentarán en la última ronda de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial Qatar 2022. El sorteo los emparejó. La serie se celebrará en marzo. Sí, tendremos un Salah vs Mané. Y uno de los dos se quedará sin Copa del Mundo. VAYA DUELO. pic.twitter.com/RMUCXHMK4l — Invictos (@InvictosSomos) January 22, 2022

Claro, no podemos dejar de mencionar a otras figuras como el portero Edouard Mendy, del Chelsea. Él defenderá el arco de Senegal, por lo que será el encargado de evitar que Salah haga los goles con los que Egipto amarre su boleto para el Mundial. Se conocen bien de la Premier League y seguro será un gran choque.

Así se jugará la fase final de las eliminatorias de África para Qatar 2022

Son 10 las selecciones que mantienen viva la esperanza de ir al Mundial por parte de África, pero sólo hay cinco boletos disponibles. Dichas selecciones fueron las mejores de cada grupo en la segunda ronda, y ahora tocará definir a los clasificados para Qatar 2022 con duelos directos

Además del Egipto vs Senegal, los enfrentamientos restantes también tendrán un sabor especial. Nigeria y Ghana, por ejemplo, son dos potencias de ese continente (guardando toda proporción con el resto del mundo, ¿verdad?), por lo que de igual forma será duro ver a una de las dos quedar fuera.

Las demás series serán Marruecos vs República Democrática del Congo, Túnez vs Mali, y Argelia vs Camerún, duelo que también pinta para ser muy parejo y que significará el regreso a un Mundial para cualquiera de esas selecciones tras su ausencia en Rusia 2018.

🔥 Some BIG games in Africa’s final round! 🤔 Which five teams will advance to Qatar 2022?@CAF_Online | #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/Jbp6ctZVN8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 22, 2022

Ahhh casi se me olvida… los partidos para definir a los clasificados de África para el Mundial se jugarán el 21 y 29 de marzo (ida y vuelta, respectivamente). Ahora sólo queda preguntarte: si pudieras elegir entre Mohamed Salah y Sadio Mané, ¿a quién preferirías ver en Qatar 2022?