El mensaje de Charlyn Corral tras quedar fuera de la convocatoria para el Premundial Femenil

Nadie, absolutamente nadie, puede negar que Charlyn Corral fue una de las jugadoras más destacadas en el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Los números que alcanzó en el torneo con Pachuca son impresionantes y es por eso que nadie, absolutamente nadie, entiende por qué no tiene un lugar en la Selección Nacional.

Foto: MexSport

Se dio a conocer la convocatoria para el Premundial Femenil… y no llamaron a Charlyn Corral (otra vez)

Y lo decimos porque nuevamente sucedió. Este 8 de junio se dio a conocer una prelista de futbolistas para integrar la Selección Nacional Femenil de cara al próximo Premundial de la Concacaf, el cual se llevará a cabo en Monterrey del 4 al 18 de julio.

Como ya te puedes imaginar, el nombre de Charlyn Corral no se encuentra en la lista. Pero aunque ya de por sí es raro que una delantera como ella no esté en la convocatoria, lo peor es que se trata de una lista de 60 futbolistas... va de nuevo, ¡es una lista de 60 futbolistas!

Con el Campeonato W de Concacaf cerca, se dio a conocer la lista preliminar para el torneo.?



Aquí las elegidas por nuestra DT, Mónica Vergara:

➡️https://t.co/7AzmmaIiJz#TuCanchaLaEligesTú I #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/Blwteq6wgk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) June 8, 2022

No se trata de menospreciar a quienes integran la lista (por acá puedes conocer la convocatoria completa), pero seamos sinceros, los números y el talento de Charlyn definitivamente no están por debajo de otras 60 jugadoras mexicanas en este momento, como para que ella no forme parte del equipo que buscará un boleto al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Así reaccionó la delantera tras la noticia

Y justo eso último lo piensa la propia excolchonera. Instantes después de que fuera dada a conocer la prelista de 60 jugadoras (¡¡¡60!!!), Charlyn Corral publicó un par de tuits donde dejó ver su sentir por oooootra vez quedar fuera.

“Esta historia ya me la sé. Lo que se ve no se juzga (una vez más) SIN PALABRAS”, fue el contundente mensaje de la delantera en redes sociales. Como verás, deja claro el sentir de todos los que no nos explicamos el motivo (aunque teorías sobran).

Sumado a ese mensaje, Charlyn recordó que este semestre marcó 17 goles con las tuzas en la Liga MX Femenil (13 en temporada regular y 4 en liguilla)… como bien dice, sin palabras.

El Premundial Femenino de Concacaf, que en realidad ahora es el Concacaf W Championship (pues también otorgará boletos para los JJOO de París 2024), se conformará de dos grupos. México se ubica con Estados Unidos, Jamaica y Haití en el Grupo A. Los equipos que lleguen a semifinales tendrán un boleto para la Copa del Mundo, mientras que las finalistas irán también a los Olímpicos.

Foto: MexSport

La lista final de la Selección Femenil se conformará de 23 futbolistas, y se dará a conocer poco antes del inicio del campeonato.