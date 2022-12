No todo lo que brilla es oro y las situaciones profesionales recientes en la vida de Cristiano Ronaldo lo demuestran. Su vida personal va de maravilla con su familia y Georgina… pero, en el futbol todo es diferente.

Las cosas se le están derrumbando a Cristiano Ronaldo en un lapso bastante corto de tiempo, porque actualmente está sin equipo y no es más la figura de Portugal.

Previo al Mundial, el Manchester United le terminó el contrato por problemas con el DT, Erik Ten Hag, y posterior a una entrevista que tuvo con Piers Morgan, donde dijo todo contra el estratega neerlandés y el poco apoyo del ManUtd.

Foto: Getty Images

Ya en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo se enfocó totalmente en la Selección de Portugal, su vida en clubes podía esperar, y en el primer partido de los lusos hizo historia.

Se convirtió en el primer jugador varonil que anota en cinco Mundiales diferentes, porque no sólo se trata de llegar a las cinco copas jugadas, hay que marcar diferencia.

Foto: Getty Images

Mientras transcurrían los partidos, todo se nublaba para Cristiano Ronaldo

El Mundial de Cristiano Ronaldo fue de más a menos: Logró el histórico récord ante Ghana, después contra Uruguay fue parte fundamental de la victoria y contra Corea del Sur -en la derrota- fue sacado de cambio y no le gustó nada.

La polémica llegó con este enfado de Cristiano Ronaldo porque sus palabras llegaron a miles de personas: “Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡jódete!“, le dijo a Fernando Santos, DT de Portugal, al salir de cambio.

De acuerdo con Fernando Santos, no escuchó nada de lo que dijo Cristiano Ronaldo, pero que al revisar el momento en la repetición de transmisión, no le gustó nadita.

“En el campo no vi nada. Pero lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto. Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro“, dijo el DT, pero el futuro no fue tan brillante para CR7.

Foto: Getty Images

CR7 en el actual plantel de Portugal

A sus 38 años, Cristiano Ronaldo no es más el protagonista de la Selección de Portugal. Sí, tiene la personalidad y ese líder de comandante que lo ha caracterizado durante su carrera, pero el bajón futbolístico tiene.

No es casualidad que en la Juventus comenzó a perder protagonismo, el mal momento del United en su primera temporada maquilló un poco este tema, pero en el segundo año, no era el mismo.

Todo esto, lo resintió la Selección de Portugal que ha ido relegando a CR7 a un papel más secundario o incluso, uno lejos de los 11 protagonistas en los partidos de Qatar 2022.

Foto: Getty Images

A la banca contra Suiza en octavos de final

Las palabras de Cristiano Ronaldo hacia Fernando Santos tuvieron repercusiones y fuertes, porque el DT de Portugal lo mandó a la banca en el decisivo partido ante Suiza.

Ya en el banquillo, Cristiano Ronaldo se veía sonriente y es que, siempre ha sido su prioridad la selección y el buen ambiente, pero se sabe que con lo competitivo que es, le encantaría estar en el terreno de juego.

Al final del día, el tiempo le está dando la razón a Fernando Santos, porque el hombre que entró por Cristiano Ronaldo fue el anotador del primer gol, Goncalo Ramos.

Y, Portugal está desplegando un futbol muy práctico y efectivo, algo que no logró del todo con Cristiano Ronaldo en la cancha.

Foto: Getty Images