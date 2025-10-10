Lo que necesitas saber: El torneo será con una buena causa, pues el premio será la construcción de campos de futbol en el país del ganador o ganadora

MrBeast y Televisa han anunciado una colaboración como parte de las actividades en nuestro país en el marco del Mundial 2026. Se trata de un mini torneo entre creadores de contenido y leyendas del futbol que tendrá lugar nada menos que en el mítico Estado Azteca (ahora Estadio Banorte), y acá te contamos los detalles.

MrBeast y Televisa anuncian torneo en el Estadio Azteca

Fue en sus redes sociales donde Televisa-Univisión anunció que se unirá al famoso influencer para la creación de “Road to Beast Cup”, un torneo entre otros influencers y leyendas del futbol.

Como decíamos, se llevará a cabo en el Estadio Azteca, y aunque por ahora no hay fecha para realizarlo, será en el marco del Mundial 2026, así que podría ocurrir por ahí entre mayo y junio.

El Estadio Azteca se reinaugurará en marzo de 2026, con un posible partido contra Portugal o Argentina, así que sería después de eso pero antes de la Copa del Mundo.

La Beast Cup será por una buena causa

MrBeast se ha caracterizado por impulsar eventos con fines filantrópicos, como las casas que construyó en México y América Latina (aunque también ha tenido polémicas, como andar grabando en sitios arqueológicos restringidos porque pues, el billete mueve todo, ¿no?).

Lo mencionamos porque otra vez volverá a tener una buena causa con este torneo en la Ciudad de México. El premio será un buen billete para construir campos de futbol en el país de origen de quien resulte ganador o ganadora. Vaya, que si participas y ganas, llevarás más futbol hasta tu tierra natal.

También se construirá un campo de futbol y una escuela en CDMX

Pero ojo, la Ciudad de México no solo tendrá el beneficio de que el torneo se realice en el Estadio Banorte. También prometen construir una escuela y un campo de futbol en el centro del país, falta nomás que avisen si será antes o después de la Beast Cup o el Mundial 2026.

Y ya por último, pero no menos importante, van a renovar 10 campos de futbol ubicados en todo el país, para que más niños y niñas mexicanos puedan dar sus primeras patadas y soñar con llegar al futbol profesional.

¿Suena interesante, no? Esperemos tener más detalles pronto, como las y los participantes, la fecha y pues cómo lanzarnos a ver el torneo.