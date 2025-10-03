Muere Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu Manga del América de los 90

Lo que necesitas saber: Edu Manga se aventó la asistencia de rabona en el Clásico de 1991, considerado uno de los mejores goles en la historia del América

Eduardo Antonio dos Santos, a quien el mundo del futbol conoce y recordará por siempre como Edu Manga, falleció. Palmeiras, donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, confirmó la triste noticia.

Naturalmente en México lo recordaremos como el autor de la asistencia más hermosa que se ha hecho en la historia del futbol mexicano, aquella rabona en el Clásico entre América y Chivas que terminó con gol de Toninho.

Foto: Captura al video de Club América (Youtube)

Muere Eduardo Antonio dos Santos, Edú Manga

Nada menos que Zague compartió un mensaje para dar a conocer la muerte de Edu Manga: “Noticias que uno nunca quisiera recibirlas y como consecuencia comentarlas… noticia que genera mucha tristeza y dolor. Hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu. Crack, compañero de muchísimas batallas, gran ser humano. Vuela alto querido “nenê”, como lo hiciste siempre de futbolista”.

Y lo dicho, el Palmeiras se encargó de confirmar la triste noticia que golpea gacho la nostalgia de todo amante del futbol.

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980″, fue el mensaje del equipo brasileño.

Foto: @Palmeiras

Edu llegó al América desde Palmeiras

Eduardo Antonio dos Santos jugó en Palmeiras de 1985 a 1989, para después llegar a las filas del entonces todopoderoso América. Fue en esa etapa cuando puso aquella asistencia de rabona en el Clásico, jugada que a la postre sería considerada como uno de los mejores goles del futbol mexicano.

Luego de eso regresó a Brasil para jugar con Corinthians y después en el Shimizu de Japón. Volvió a Coapa en 1995 y al año siguiente se fue de nuevo al futbol sudamericano, pero ahora con el Emelec de Ecuador.

Su carrera continuó en Chile, España y varios clubes de Brasil, hasta su retiro en 2002, pero sin duda fue en Palmeiras y América donde vivió sus mejores momentos como futbolista, pues en esa etapa llegó incluso a vestir la camiseta de la Selección de Brasil en la Copa América de 1987 y en las eliminatorias para el Mundial de Italia 90.

“¡Descansa en paz, estrella!”, es la frase con la que el Palmeiras concluyó su mensaje de despedida para el gran Edú Manga, y el América también compartió ya sus condolencias.