Muere Manny Fernández, exjugador de los invictos Miami Dolphins de 1972

Lo que necesitas saber: Manny Fernández jugó tres veces el Super Bowl con Miami y es parte del Salón de la Fama de los Dolphins

Manny Fernández, defensivo de los Dolphins que lograron terminar invictos en la temporada 1972, falleció este 26 de mayo. Así lo dio a conocer el equipo de Miami, recordando el gran legado que dejó en la NFL.

Muere Manny Fernández, leyenda de los Miami Dolphins

Manny tenía 79 años de edad y es recordado principalmente por ser parte de la ‘No-Name Defense’ de los Dolphins. Se rifaba como tackle defensivo y lo dicho, fue parte de aquel legendario equipo de Miami que terminó invicto en la temporada de 1972, algo que nunca más ha ocurrido en la historia de la NFL.

“Sus contribuciones en el campo fueron fundamentales para el éxito de los Dolphins a principios de la década de 1970, particularmente en las tres apariciones consecutivas del equipo en el Super Bowl, en las que protagonizó algunas de las actuaciones defensivas más memorables en la historia del deporte”, expresaron los Dolphins en un comunicado.

Comunicado de Miami Dolphins / Imagen: @MiamiDolphins (vía X)

Indiscutible miembro del Salón de la Fama de los Dolphins

Aquel triunfo contra Redskins en el Super Bowl VII siempre tendrá un lugar especial en la historia, pero hay que mencionar que Manny Fernández jugó tres veces como titular en el gran domingo.

También estuvo en el Super Bowl VI y VIII, registrando 28 tacleadas y 3 capturas en sus tres apariciones en el juego final de la NFL. Con él en la defensiva, los Dolphins establecieron un récord de franquicia con la menor cantidad de puntos permitidos a sus rivales (150) en la temporada de 1973.

Manny Fernández llegó a los Dolphins en 1968 (sin ser seleccionado en el draft) y jugó 93 partidos como titular en sus ocho años de carrera en la NFL.

Dos veces jugador All-Pro, en 1970 y 1973, fue inducido al Salón de la Fama de los Dolphins en 2014.