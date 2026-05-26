Lo que necesitas saber: Sofía Cortina fue reconocida como la mejor repostera de Latinoamérica en 2020

Sofía Cortina es la repostera más reconocida de Latinoamérica y es orgullosamente mexicana. En 2020 tuvo esta distinción en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, pero además de la pasión por los postres Sofía tiene una conexión especial con el futbol gracias a su madre y en este camino conoció a Lionel Messi, su más grande ídolo deportivo y por quien incluso perdió el conocimiento en 2017 durante un clásico entre Real Madrid y Barcelona.

“Me desmayé gritando un gol de Messi”

Recuerda que en 2006 veía el Mundial junto a su madre, quien de hecho se perdía exámenes para ir al estadio a ver al América. La Selección de Alemania de Michael Ballack, Miroslav Klose y Philipp Lahm la conectó de lleno con el futbol y con una Copa del Mundo, pero su mayor ídolo es Lionel Andrés Messi.

“Crecí viéndolo. Silenciosamente me fue marcando cuando lo iba viendo y analizando los partidos y siempre estaba ahí siendo muy explosivo. De repente estaba tranquilo y de repente se soltaba y marcaba unos golazos, y cuando me fui a vivir a Barcelona lo tuve más cerca y es imposible no echarle ojo”, recordó en Sopitas FC.

Sofía Cortina en Sopitas

Sofía nos contó que se desmayó gritando un gol de Lionel Messi, y esto sucedió en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de abril de 2017, cuando los catalanes ganaron 3-2 con un gol de Leo en el tiempo agregado, en el Santiago Bernabéu.

“Venía regresando de un viaje larguísimo, de Dubai, después de una apertura con tres mil personas, entonces venía con mucho trabajo y mucho estrés y regresé a un clásico Barça-Real Madrid y estábamos 2-2 en el minuto 91 y Messi marcó en el minuto 92. Grité el gol como nunca en mi vida y me desmayé… no me acuerdo de nada más. Me llevaron al cardiólogo y no encontraron nada grave, me dijeron que seguramente gasté mi última gota de energía gritando”.

Conocer a Messi, un sueño hecho realidad

En el perfil de Instagram de Sofía Cortina está fijada una foto especial tomada en el mes de abril, se trata de un Campeón del Mundo, seis veces ganador del Balón de Oro y al 10 más emblemático en los últimos años, su ídolo… Messi.

Messi se convirtió en un sueño para Sofía cuando se fue a vivir a Barcelona. “Me encantaba ir al Camp Nou todo el tiempo”, hasta que en abril del 2026 el sueño de conocer a su ídolo se hizo realidad gracias a Marco Garcés.

“Se lo debo a un gran amigo del mundo del futbol que es de las personas que más quiero, que se llama Marco Garcés, que fue un gran jugador en México.

“Cuando conoces a tu ídolo muchas veces te desilusionas porque no es lo que esperabas, porque es alguien que llevas tanto tiempo deseando conocer y lo ves tan grande, así que llegué con esa expectativa, pero fue increíble.

Sofía Cortina y Lionel Messi / IG

“Se ve como una persona tímida o al menos eso se ve en la tele, que no es tanto de interactuar, pero fue todo lo contrario: me sonrió, lo saludamos, me abrazó en algún momento, platicamos… fue increíble y espectacular”, recuerda alegre.