Lo que necesitas saber:
Estados Unidos se ubica en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía.
¡Alejandro Zendejas irá al Mundial 2026 con Estados Unidos! El jugador del América no se equivocó cuando eligió representar al país vecino en lugar de México y ahora recibe su recompensa: Mauricio Pochettino lo tomó en cuenta para la convocatoria final de 26 jugadores.
Además de Zendejas, también veremos a Christian Pulisic, Sergiño Dest y Ricardo Pepi . Los que se quedaron fuera de la lista final fueron Tanner Tessmann, del Lyon, y Diego Luna (el jugador, no confundir con el actor).
Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026
|N°
|Jugador
|Club
|1
|Chris Brady
|Chicago Fire
|2
|Matt Freese
|New York City
|3
|Matt Turner
|New England Revolution
|4
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|5
|Sergiño Dest
|PSV
|6
|Alex Freeman
|Villarreal
|7
|Mark McKenzie
|Toulouse
|8
|Tim Ream
|Charlotte FC
|9
|Chris Richards
|Crystal Palace
|10
|Antonee Robinson
|Fulham
|11
|Miles Robinson
|Cincinnati
|12
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|13
|Auston Trusty
|Celtic
|14
|Tyler Adams
|Bournemouth
|15
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|16
|Weston McKennie
|Juventus
|17
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|18
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|19
|Christian Pulisic
|Milan
|20
|Gio Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|21
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|22
|Tim Weah
|Marsella
|23
|Alejandro Zendejas
|América
|24
|Folarin Balogun
|Mónaco
|25
|Ricardo Pepi
|PSV
|26
|Haji Wright
|Coventry City
Grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026
Estados Unidos se ubica en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. Los otros anfitriones del Mundial 2026, harán su debut el 12 de junio en el SoFi Stadium contra Paraguay.
Después le tocará medirse a Australia el 19 de junio en Seattle y cerrará la Fase de Grupos contra Turquía.
- Estados Unidos vs Paraguay:
12 de junio, 19:00 hrs, California
- Estados Unidos vs Australia:
19 de junio, 13:00 hrs, Seattle
- Turquía vs Estados Unidos:
25 de junio, 20:00 hrs, California