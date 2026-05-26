Lo que necesitas saber: Estados Unidos se ubica en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía.

¡Alejandro Zendejas irá al Mundial 2026 con Estados Unidos! El jugador del América no se equivocó cuando eligió representar al país vecino en lugar de México y ahora recibe su recompensa: Mauricio Pochettino lo tomó en cuenta para la convocatoria final de 26 jugadores.

Además de Zendejas, también veremos a Christian Pulisic, Sergiño Dest y Ricardo Pepi . Los que se quedaron fuera de la lista final fueron Tanner Tessmann, del Lyon, y Diego Luna (el jugador, no confundir con el actor).

Fotografía ussoccer.com

Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026

N° Jugador Club 1 Chris Brady Chicago Fire 2 Matt Freese New York City 3 Matt Turner New England Revolution 4 Max Arfsten Columbus Crew 5 Sergiño Dest PSV 6 Alex Freeman Villarreal 7 Mark McKenzie Toulouse 8 Tim Ream Charlotte FC 9 Chris Richards Crystal Palace 10 Antonee Robinson Fulham 11 Miles Robinson Cincinnati 12 Joe Scally Borussia Mönchengladbach 13 Auston Trusty Celtic 14 Tyler Adams Bournemouth 15 Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps 16 Weston McKennie Juventus 17 Cristian Roldan Seattle Sounders 18 Brenden Aaronson Leeds United 19 Christian Pulisic Milan 20 Gio Reyna Borussia Mönchengladbach 21 Malik Tillman Bayer Leverkusen 22 Tim Weah Marsella 23 Alejandro Zendejas América 24 Folarin Balogun Mónaco 25 Ricardo Pepi PSV 26 Haji Wright Coventry City

Grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos se ubica en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. Los otros anfitriones del Mundial 2026, harán su debut el 12 de junio en el SoFi Stadium contra Paraguay.

Después le tocará medirse a Australia el 19 de junio en Seattle y cerrará la Fase de Grupos contra Turquía.