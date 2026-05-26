Lo que necesitas saber:

Estados Unidos se ubica en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía.

¡Alejandro Zendejas irá al Mundial 2026 con Estados Unidos! El jugador del América no se equivocó cuando eligió representar al país vecino en lugar de México y ahora recibe su recompensa: Mauricio Pochettino lo tomó en cuenta para la convocatoria final de 26 jugadores.

Además de Zendejas, también veremos a Christian Pulisic, Sergiño Dest y Ricardo Pepi . Los que se quedaron fuera de la lista final fueron Tanner Tessmann, del Lyon, y Diego Luna (el jugador, no confundir con el actor).

Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026
Fotografía ussoccer.com

Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026

JugadorClub
1Chris BradyChicago Fire
2Matt FreeseNew York City
3Matt Turner New England Revolution
4Max ArfstenColumbus Crew
5Sergiño DestPSV
6Alex FreemanVillarreal
7Mark McKenzieToulouse
8Tim ReamCharlotte FC
9Chris RichardsCrystal Palace
10 Antonee RobinsonFulham
11Miles RobinsonCincinnati
12 Joe Scally Borussia Mönchengladbach
13Auston TrustyCeltic
14Tyler AdamsBournemouth
15Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps
16Weston McKennieJuventus
17 Cristian RoldanSeattle Sounders
18Brenden Aaronson Leeds United
19Christian Pulisic Milan
20Gio Reyna Borussia Mönchengladbach
21Malik TillmanBayer Leverkusen
22Tim WeahMarsella
23Alejandro ZendejasAmérica
24Folarin BalogunMónaco
25 Ricardo PepiPSV
26Haji WrightCoventry City

Grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos se ubica en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. Los otros anfitriones del Mundial 2026, harán su debut el 12 de junio en el SoFi Stadium contra Paraguay.

Después le tocará medirse a Australia el 19 de junio en Seattle y cerrará la Fase de Grupos contra Turquía.

  • Estados Unidos vs Paraguay:
    12 de junio, 19:00 hrs, California
  • Estados Unidos vs Australia:
    19 de junio, 13:00 hrs, Seattle
  • Turquía vs Estados Unidos:
    25 de junio, 20:00 hrs, California

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