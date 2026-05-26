Lo que necesitas saber:

El Mundial de Clubes femenil se jugará con 16 equipos y Concacaf tiene 2.5 lugares, uno de los cuales ya ganó América

América femenil no solamente se adueñó de la cima en Concacaf, ya tiene reservado un boleto al primer Mundial de Clubes femenino que se jugará en 2028.

Hito histórico, pues representa ver a un equipo mexicano enfrentando a las mejores del planeta en un torneo que será un sueño cumplido para quienes seguimos y apoyamos el futbol femenil.

De las finales perdidas al Mundial de Clubes: ¡América Femenil hace historia en Concachampions!
América femenil campeona de Concachampions / Foto: @AmericaFemenil

Así se jugará el Mundial de Clubes femenil 2028

¿Quiénes son ellas? ¿Las rivales a las que nos referimos como los mejores clubes del mundo? ¿Contra quién se medirá América femenil en la Copa del Mundo de 2028?

Primero, el Mundial de Clubes femenil se jugará con 16 equipos: 13 que clasificarán directo a fase de grupos y 3 que llegarán mediante un play-in (repechaje).

Cada confederación tiene un número de lugares confirmados de la siguiente forma:

  • UEFA: 5 directos y 1 de play-in.
  • Conmebol: 2 directos y 1 de play-in.
  • Concacaf: 2 directos y 1 de play-in.
  • África: 2 directos y 1 de play-in.
  • Asia: 2 directos y 1 de play-in.
  • Oceanía: 1 de play-in.

Las campeonas de los torneos continentales 2025, 2026 y 2027 (Champions League, Concachampions, Libertadores, etc.) ocuparán esos lugares; en el caso de UEFA, también van los mejores equipos del ranking que no hayan ganado la Champions.

América y todas las clasificadas al Mundial de Clubes femenil 2028
Formato del Mundial de clubes femenil 2028 / Foto: fifa.com

América y la lista de equipos clasificados al Mundial de Clubes femenil 2028

Luego de ganar la Concachampions 2026, América femenil ya tiene boleto para el Mundial de Clubes 2028. Solo resta esperar que Concacaf determine cómo se repartirán los 3 lugares que tiene la región: ¿qué equipos van directo a la fase de grupos y cuál jugará el play-in? Se sabrá pronto.

América y todas las clasificadas al Mundial de Clubes femenil 2028
Foto: @ConcacafW (vía X)

Sea como sea, América femenil ya está segura en el torneo, junto con varios equipos que conquistaron su continente en 2025 y en este 2026, como el Barcelona, recientes campeonas de Europa.

Esta es la lista de equipos clasificados al primer Mundial de Clubes femenil 2028:

  • América femenil (México)
  • Gotham FC (Estados Unidos)
  • Wuhan Jianghan (China)
  • Naegohyang (Corea del Norte)
  • Corinthians (Brasil)
  • AS FAR (Marruecos)
  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (España)

Confiemos en que otro equipo de la Liga MX Femenil se una a esta lista en 2027. ¡Sería increíble tener a dos equipos mexicanos!

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