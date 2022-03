Ingenieras, pilotos y directoras: Las mujeres protagonistas en Fórmula 1 y otras categorías del automovilismo

¿A cuántas no se nos dijo más de una vez que el deporte es para hombres? El futbol, el basquetbol y muchas otras disciplinas como el automovilismo, concretamente en categorías como la Fórmula 1. Hasta la fecha hay opiniones de ese tipo; por ejemplo, Christian Horner de Red Bull, asegura que las nuevas generaciones se interesan solo por el atractivo de las pilotos.

Bueno, Chris, tenemos un mensaje para ti. Desde las fans, pasando por las colegas que están en el paddock y todas las mujeres que se involucran en el día a día de los equipos, son apasionadas por su trabajo y no por las figuras masculinas. Cada vez son más las figuras femeninas en el deporte motor y cada una desde su trinchera genera un impacto positivo para equilibrar la balanza.

Ellas son las mujeres que triunfan en la Fórmula 1 y todo el deporte motor

Ruth Buscombe, Jefa de Estrategia de Alfa Romeo

Se graduó con honores de la Universidad de Cambridge y trabajó en Ferrari hasta 2015, cuando se mudó a Haas. Un año después cambió de aires y firmó con Sauber, que sigue siendo su casa bajo el nombre de Alfa Romeo. En 2022 tendrá un nuevo reto, ya que trabajará con un par de pilotos nuevos: Valtteri Bottas y Guanyu Zhou. Para darnos una idea del lugar que ocupa en el equipo, su puesto es equiparable al de Adrian Newey en Red Bull.

“Aunque había mujeres trabajando en Fórmula 1, no las podías ver y es muy difícil ser lo que no puedes ver. Pasé de querer ser una princesa a querer ser una ingeniera en Fórmula 1, no hubo punto medio. Siempre amé las matemáticas en la escuela. Cuando me di cuenta de que puedes usarlas en el deporte y la competencia, fue lo mejor del mundo para mí“, declaró en 2021 a ESPN.

Susie Wolff y su labor en Fórmula E

La escocesa es expiloto y ahora aprovecha sus conocimientos como directora y accionista. Entre 2001 y 2004 consiguió 3 podios en la Fórmula Renault e incluso llegó a la Fórmula 3 Británica, pero la mermó una lesión en el tobillo.

A partir de 2006 compitió en el Deutsche Tourenwagen Masters (DTM); en 2012 inició una nueva etapa como piloto de desarrollo de Williams Racing y se mantuvo en el equipo hasta 2015, año en el que anunció su retiro.

Más adelante creó Dare to be Different, una iniciativa que promueve la apertura de espacios en esta disciplina para marcar diferencia. Y ahora, Susie Wolff se desempeña como CEO y Managing Partner de ROKiT Venturi Racing en la Fórmula E; su labor se desarrolla muy de cerca de los pilotos Edoardo Mortara y Lucas Di Grassi.

Jamie Chadwick, dos veces campeona de W Series

Vigente campeona de la W Series, la británica Jamie Chadwick defenderá su título en 2022 con Jenner Racing. No obstante, el título de 2021 no es el único que posee Chadwick, ya que también se coronó en 2019. Seis victorias y 12 apariciones en el podio en 14 carreras de esta categoría la colocan como una de las máximas exponentes al volante.

También piloto de desarrollo en Williams con miras a escalar hasta llegar a Fórmula 1, comenzó su carrera en karting y presume experiencia en las 24 Horas de Silverstone. En 2018 participó en las 24 Horas de Nürburgring con Aston Martin, en compañía de Jonathan Adam, Peter Cate y Alex Lynn.

Angela Cullen, mano derecha de Hamilton en Fórmula 1

En 2016, Angela Cullen se convirtió en la primera fisioterapeuta en trabajar con un piloto de la Fórmula 1. Poco a poco, realizó cambios en los hábitos alimenticios de Lewis Hamilton, implementó un programa de la NASA para mejorar sus horas de sueño y vencer al jet lag, y lo centró en cada carrera. En pocas palabras, gran parte de su éxito está relacionado con ella.

Antes de trabajar con Hamilton, Cullen ejerció en la academia Hintsa Performance, un centro integral de salud que fundó Aki Hintsa, su mentor.

Este personaje laboró como responsable médico de McLaren durante 11 años. Sin embargo, falleció y dejó todo su conocimiento a Angela Cullen. Por si fuera poco, la fisioterapeuta también trabajó en el Crystal Palace y con más atletas del Reino Unido.

Tatiana Calderón y el objetivo de brillar en IndyCar

Originaria de Bogotá, Colombia, firmó en 2018 con Sauber de Fórmula 1, escudería con la que también hizo historia: después del Gran Premio de México de ese año condujo el Sauber C37; nunca antes, una mujer piloteó un monoplaza de F1. En 2019 llegó a la Fórmula 2 con BWT Arden y también se desarrolló como piloto de pruebas de Alfa Romeo.

Actualmente es piloto de AJ Foyt Racing en IndyCar Series, categoría en la que es elegible como Novato o Novata del Año. Se espera que participe en 13 de las 17 carreras de la temporada 2022 y en San Petersburgo terminó en la posición 24 tras largar 25.

¡GRAN, GRAN NOTICIA!#F1xFOX #F1enFOXPremium Tatiana Calderón debutará al volante de un F1 con el Sauber en México y habló en exclusiva con @GP1FOXSPORTS pic.twitter.com/XtTIBZkTVR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 26, 2018

Bernie Collins, figura para las futuras ingenieras de Fórmula 1

El interés de Bernie Collins por los autos nació con su padre, quien a pesar de no ser mecánico sí trabajaba como reparador. Incluso ahí, ella no pensaba en hacer una carrera en el automovilismo; sin embargo, el gusto por las matemáticas y la física la acercaron a la aerodinámica, y esta al deporte motor.

Egresada de la Universidad de Queens Belfast y con experiencia como ingeniera de rendimiento en McLaren, la irlandesa se unió a Force India en 2015 para ejercer como ingeniera de estrategia.

Hasta 2020, formó parte del equipo de trabajo del mexicano Checo Pérez y se encarga de tomar decisiones de suma importancia durante las carreras, pero también en sesiones de práctica o calificación.

Silvia Hoffer, directora de comunicación en Ferrari

Con un currículum digno de envidiar, se incorporó a Ferrari en 2019 como directora de comunicación. Es una de las mujeres con más experiencia en Fórmula 1, pues pasó por Minardi, Williams y McLaren.

En esta última escudería era conocida como la sombra de Fernando Alonso, pues trabaja de cerca con los pilotos y de ella dependen las entrevistas o conferencias de prensa. No obstante, esta no es su única pasión: antes de adentrarse en el automovilismo, estudió Arquitectura en Milán.

Caitlyn Jenner, dueña y Team Principal

Este año será histórico para la W Series, pues además de regresar a circuitos en fines de semana de Fórmula 1, cuenta con más inversores. Este es el caso de Caitlyn Jenner con Jenner Racing. Más allá de ser la dueña del equipo, será Team Principal en la temporada 2022 y recordó que durante la década de los 70 también incursionó en el deporte motor como Bruce Jenner.

“Siempre me han apasionado las carreras, de hecho lo hice en 1978. Es un gran deporte, siempre he amado los autos y he visto la W Series, lo que están haciendo. Llegó la oportunidad de comprar uno de los equipos y realmente involucrarme en esto; ellas son muy buenas pilotos, son tan fuertes como los hombres y necesitan la oportunidad. Quiero ser la Roger Penske de la W Series. En mi equipo, la dueña va a creer en sus pilotos“, dijo en la presentación del equipo.

Simona de Silvestro, piloto de reserva en Fórmula E

Con más de 60 carreras en IndyCar, debutó en 2010 y su mejor resultado fue el segundo lugar en Houston en 2013. Meses después firmó con Sauber con la intención de llegar a Fórmula 1; sin embargo, este acuerdo duró poco y Simona de Silvestro llegó a Andretti para volver a IndyCar.

En 2015, la piloto suiza compitió en Fórmula E con la misma escudería y terminí el las posiciones 11 y 12 en sus carreras. Más adelante recibió el asiento titular y terminó el campeonato 2016-16 en el lugar 18. Actualmente también es piloto de reserva de TAG Heuer Porsche en la misma categoría.